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政院16日發函啟動2336位公務員特查 若涉違法將予以處置

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影
行政院發言人李慧芝。記者黃婉婷／攝影

新版公務員特殊查核辦法已生效，首波優先名單為行政院5長，行政院發言人李慧芝今天指出，行政院16日已函請各部會啟動特查，將特查人員送法務部調查局辦理；由於查核資料涉及個資，依法需要保密，因此不會對外說明結果及查核內容，若有重大違法將依法辦理，適當處置。

「涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」6日生效，方向為強化查核項目及頻次，包含增列國安五法所定重大國安犯罪類型等查核項目；另也增訂任同一職務每滿3年應定期重行辦理特查機制，受查人若有同居人，及同居人的父母皆在調查範圍。

行政院日前指出，為展執法決心，行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、副秘書長王貴蓮與李國興列為為首波優先實施對象，目前查核程序仍在進行中。

至於查核人數及範圍，調查局長陳白立日前透露，已規劃將行政院及所屬各機關全體政務人員及協助其辦理業務秘書、助理等涉密約聘僱人員、主任秘書層級以上辦公室辦理秘書、機要業務的涉密約聘僱人員，全數納入辦理特查對象，從目前1328人，預估增加1008人到2336人。

陳白立 行政院 國安

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