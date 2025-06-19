以伊衝突升溫 卓揆指示穩定物價、關注股市波動

針對以伊衝突升溫，行政院長卓榮泰19日於行政院會上指示各部會提高警覺，密切關注國際情勢發展，也要確保漁民、漁船作業上的安全，嚴防走私、偷渡，注意相關國家駐台組織、僑民安全，同時密切關注油價、民生物價及股市波動，必要時採取措施穩定物價及民生資源。

行政院發言人李慧芝於會後記者會時轉述，卓榮泰會中表示，最近國際情勢異常緊張，尤其中東戰火衝突情勢還在升高，政府緊盯國際情勢，各個部會必須共同提高警覺。

卓榮泰表示，感謝國防部通令國軍各軍種，對國家海域、空域、陸域的安全提高各方警覺，確保和平跟穩定，也確保國家的安全，並同時請海委會海巡署，要確保於近海、領海地區，我國漁民、漁船作業上的安全，更要慎重的嚴防走私、偷渡等行為，讓社會民心能夠安定。

另外，卓榮泰提到，外交部已針對中東緊張地區的僑胞、台商，做了妥善安置跟安排；請外交部協同內政部，對於相關國家的駐台機構、組織、代表處以及僑民等等，也要注意安全，避免發生事端。他也提醒內政部跟法務部，對國內治安狀況提高警覺，嚴防各種不法滋擾事件，影響社會治安及民心。

最後，卓榮泰請行政院副院長鄭麗君督導的行政院穩定物價小組，密切關注包括油價、民生物價，以及股市的波動，必要時適時採取各項措施來穩定物價，穩定民生資源，也請各部會持續關注國際情勢發展。