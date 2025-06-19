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林右昌盼忠義之風吹拂花蓮 藍批操弄罷免

中央社／ 花蓮縣19日電
民進黨秘書長林右昌今天到訪花蓮玉里鎮。記者邱德祥／攝影
民進黨秘書長林右昌今天到訪花蓮玉里鎮。記者邱德祥／攝影

民進黨秘書長林右昌今天到訪花蓮玉里鎮，他說，花蓮中南區民風純樸、資訊有落差，需要傳遞正確資訊，盼忠義之風吹拂花蓮。國民黨花蓮縣黨部批，披著參拜外衣，操弄罷免選舉。

林右昌兩週內二度到訪花蓮，今天上午分別到玉里鎮織羅文化廣場、協天宮參香祈福，在玉里老人館進行「守護花蓮、公民開講」。

林右昌在協天宮受訪指出，關聖帝君是忠義的化身，國民黨立委傅崐萁親中投共、毀憲亂政、掏空台灣及削弱國安，違背忠義精神，特別來參拜關聖帝君，希望忠義之風可以吹拂花蓮。

林右昌指出，花蓮中南區是民進黨、罷免公民團體力量較薄弱的地區，且鄉村地區民風純樸、資訊會有些落差，希望傳遞正確資訊，讓在地民眾知道傅崐萁牽引國民黨幾十名委員對國家造成的傷害。

媒體提問，國民黨主席朱立倫昨天批評司法辦藍不辦綠。林右昌表示，從來沒有辦藍不辦綠，只有國民黨95%抄襲跟偽造問題，朱立倫刻意混淆視聽、死不認錯，至今沒有向社會大眾道歉。

媒體追問，國民黨立委陳玉珍昨天在談話性節目提到，若中共打來，會去跟中共談。林右昌說，滑天下之大稽，相信大家聽了都覺得無厘頭，陳玉珍跟傅崐萁同樣都是利用台灣的自由跟民主，在國會殿堂做中共想做的事、說中共想說的話，大家知道他們的意圖。

國民黨花蓮縣黨部發言人吳建志批評，林右昌到玉里鎮進行政治宣講，是「披著參拜外衣，操弄罷免選舉」的政治戲碼，花蓮中南區民風純樸，不容許民進黨當洗腦試驗場。

吳建志指出，林右昌稱「中南區資訊上有些落差」是暗指花蓮人無法判斷是非、容易被操弄，對中南區鄉親莫大侮辱，嚴正呼籲民進黨停止對花蓮人政治騷擾，相信花蓮人將用理性與行動，粉碎民進黨的陰謀。

吳建志指出，民進黨將於21日發起全國黨公職宣講罷免，證明大罷免就是「中央主導、全黨動員」的政治鬥爭，不是民意自發、民主行使，是一場輸不起、輸不起、輸不起的鬧劇。

花蓮 林右昌 國民黨

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