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曹興誠嗆辯論 徐巧芯接戰帖：隨時奉陪

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯。記者余承翰／攝影
國民黨立委徐巧芯。記者余承翰／攝影

罷免國民黨立委徐巧芯領銜人曹興誠日前向中廣前董事長趙少康下辯論戰帖，被趙少康回絕，趙少康說曹興誠要辯論應找徐本人。臉書粉專「不演了新聞台」今公布，徐巧芯同意與曹興誠辯論，且就在「不演了新聞台」辦。徐巧芯更直接在曹興誠臉書留言，「隨時奉陪！來吧！」

曹興誠廣發辯論戰帖，他今日在臉書發文，表示趙少康不敢跟他公開辯論，說叫他找徐巧芯。事實上他老早就邀請徐巧芯出來公開辯論，但是她不敢出來，只敢躲在她的同溫層裡謾罵叫囂。如果她敢出來跟他公開辯論，他會公布影片，讓大家看見，她以前罵國民黨立院黨團總召傅崐萁是病毒，後來竟然撲在這個病毒身上哭訴。他會問她，是傅崐萁不再是病毒？還是徐巧芯自己已經變成了病毒？就這麼一問，她就倒了。所以她絕對不敢出來公開辯論。言行偏斜的人，只敢躲在黑暗裡橫行，ㄧ見光就死。

不過，「不演了新聞台」發出貼文，表示「徐巧芯同意與曹興誠辯論，就在不演了新聞台辦。八不大居士（指曹興誠），不會反悔吧。」徐巧芯在底下留言，說「今天是邀約第一天，我們看第幾天他會來！」

徐巧芯也在曹興誠貼文底下留言，「昨天我公開說了，來不演了新聞台辯論，我在這裡等你！隨時奉陪！來吧！這次不要再像去國民黨門口鬧場一樣苗頭不對就跑啊！」

罷免國民黨立委徐巧芯領銜人曹興誠。圖／聯合報系資料照片
罷免國民黨立委徐巧芯領銜人曹興誠。圖／聯合報系資料照片

辯論 曹興誠 徐巧芯

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