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哈佛國際生赴美 AIT：將盡快開放新的學生簽證預約時段

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部掌握，今年要赴哈佛的學生和研究人員約70位，美國在台協會（AIT）發言人今（19日）表示，將根據國務院最新指南，盡快開放學生簽證申請的預約。美聯社
外交部掌握，今年要赴哈佛的學生和研究人員約70位，美國在台協會（AIT）發言人今（19日）表示，將根據國務院最新指南，盡快開放學生簽證申請的預約。美聯社

美國國務院重新受理哈佛國際學生赴美就讀所需的簽證申請，但要求申請人要公開社群帳號以利審查是否對美國政府抱持敵意；外交部掌握，今年要赴哈佛的學生和研究人員約70位，美國在台協會（AIT）發言人今（19日）表示，將根據國務院最新指南，盡快開放學生簽證申請的預約。

AIT也透過臉書說明，稱AIT簽證組目前正在確認美國國務院最新關於學生簽證預約的政策指南，並將根據該方針，在可行的情況下，盡快開放新的學生簽證預約時段。

外交部長林佳龍今在立法院外交委員會備詢時，說明我國學生申請赴美簽證的最新狀況。

林佳龍表示，本來已經申請的都在辦理中，對於申請中、但尚未面試者，AIT近期會公布面試時間。

林佳龍指出，現在是六月下旬，比較受到美國簽證計畫影響的是暑期班學生；距離哈佛正式開學還有一段時間，這部分衝擊比較小；外交部會持續關注個案申請狀況，維護留學生的權益。

北美司司長王良玉表示，目前在哈佛的台灣學生超過50位，今年的哈佛新生加上研究人員約有70位，經外交部跟AIT聯繫，AIT稱只要收到新的公告就會在網站說明，國人要申請赴美學生簽證，應該是近期可恢復申請與受理。

王良玉說，具體細節由AIT宣布，外交部的理解應該是這一、兩天之內就會有新的說明。

簽證 外交部 AIT

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