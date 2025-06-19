【重磅快評】國安簡報破局 賴清德可惜什麼？

想像一下：上午，賴清德總統與藍白兩黨主席進行國安簡報前的親切握手照片，在各媒體上強力放送；下午，民進黨秘書長林右昌公布「罷免文宣三箭」，看板全台上架、罷團全國串連。

這樣的鏡頭昨天差點上演，無論是民進黨的精心布局，或者再拗純屬巧合，國民黨和民眾黨都將灰頭土臉。

賴清德在就職周年演說宣布將邀請邀在野黨主席聽取重要國安情勢簡報，但民眾黨以賴政府的安排草率、匆促且充滿政治算計，拒絕與會；國民黨也以會談程序與內容無法達成共識，婉拒出席。賴清德精心布置的重要國安情勢簡報，於焉破局。

國安簡報破局，程序性的爭議當然是原因，但更重要的是朝野完全沒有互信基礎，而執政的民進黨必須負主要責任。

國安簡報破局，賴清德大呼可惜。但可惜的是，未能讓兩位在野黨主席清楚了解國家當前所面臨的嚴峻情勢？或者是，國民黨和民眾黨未能入彀？

民進黨表態大罷免正式上陣，從藍白兩黨角度來看，幸好國安簡報最後破局，否則國民黨主席朱立倫和民眾黨主席黃國昌，將比25年前時任國民黨主席連戰被羞辱的遭遇還難堪！

當時，連戰也應阿扁總統之邀共商國是，結果阿扁的行政院卻突襲宣布停建核四，狠打連戰巴掌。但阿扁還只是甩了連戰一記巴掌，賴清德卻似乎想將朱立倫領導的國民黨徹底團滅！

國安簡報破局後，賴清德說，政黨可以「競合」，但不能「零和」。但預定的國安簡報前，賴清德先會罷團；預定的國安簡報後，民進黨誓師大罷免。「政黨可以競合，不能零合」，只是規範在野黨，並不約束民進黨。

賴清德也說，政策主張可以不同，但對國家忠誠義務應該是一致的。正常的民主國家誠應如此。但是高懸《台獨黨綱》卻以《台灣前途決議文》遮醜的民進黨，應先證明其對中華民國的忠誠；務實的台獨工作者也應該先讓人民相信他對中華民國的忠誠！

賴清德昨天還說出了國安簡報的目的，就是希望朝野政黨共同支持完善國安制度，和包括特別預算在內的國防預算。前者是要強化並法制化「賴十七條」的準戒嚴措施；後者顯有必須向美國交代的壓力。

賴清德沒有明說的國安簡報目的，則是為大罷免添柴火。從表訂的國安簡報，到射出「罷免文宣三箭」，再到全國罷團串連，一氣呵成。

賴清德強調，仍然希望未來主要在野政黨能夠一起面對國家受到的威權威脅與挑戰，共同堅定對外，捍衛台灣國家主權與民主制度。雖然預留續推國安簡報的空間，但賴清德連最後的期望，都在扣在野黨帽子。

想想民進黨共諜案牽連之深，府院黨卻輕描淡寫；想想賴清德把一中憲法扭曲成新兩國論憲法，踐踏國家主權主張；再想想「賴十七條」和大罷免對民主制度的毀滅性破壞。先別管國安簡報，也別再甩鍋「主要在野政黨」了，執政的民進黨更應該一起面對國家威脅、共同堅定對外，捍衛國家主權與民主制度。