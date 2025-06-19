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中央要地方分攤租補 黃國昌轟：賴清德開競選支票不負責

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
行政院統刪地方補助款後，近日內政部又出招要求地方分攤租金補貼經費，主其事為行政院長卓榮泰（右）及內政部長劉世芳（左）。圖／聯合報系資料照片
行政院統刪地方補助款後，近日內政部又出招要求地方分攤租金補貼經費，主其事為行政院長卓榮泰（右）及內政部長劉世芳（左）。圖／聯合報系資料照片

針對內政部發函地方政府分攤租金補貼，民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天說，這是賴清德總統提出的競選政見，甚至要將其算在社會住宅的數額，對於年輕人、低薪小家庭及需要照顧的長者非常重要，難道是開完支票卻要地方政府埋單，怎麼會不負責任到如此程度。

內政部先前函文各縣市政府，因應財政收支劃分法修正，針對明年度擴大租金補貼專案計畫，要求地方政府自籌比例不等經費，此舉一出引發多個地方政府反彈。

黃國昌上午在立法院受訪時表示，賴總統當初提出租金補貼的政策，而且要將其算在社會住宅的數額，透過這樣的方式膨脹百萬社宅政見，儘管許多非政府組織（NGO）提出質疑，然而對於年輕人、低薪小家庭及需要照顧的長者都非常重要。

不過，黃國昌也質疑，賴總統開完支票大肆宣揚，現在卻要由地方政府埋單，怎麼會不負責任到如此程度。

黃國昌 租金補貼 政見

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