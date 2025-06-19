林右昌再訪花蓮玉里參香 批傅崐萁毀憲亂政不忠不義
花蓮罷免傅崐萁預計明天由中選會公布投票日，民進黨中央密接罷團，祕書長林右昌繼6日後，今天再度到花蓮，前往玉里鎮協天宮參拜關聖帝君，他說，傅毀憲亂政不忠不義，希望「忠義之風吹拂花蓮」，花蓮人能夠挺身而出。
傅崐萁被列為大罷免首要目標，林右昌本月6日就直奔傅崐萁家族點光明燈的花蓮市聖天宮（帝君廟）參香，相隔約2周後再到花蓮，前往南區玉里鎮協天宮參香揭匾，並到老人館開講。
林右昌表示，民進黨與罷團在花蓮中南區力量比較薄弱，今天來希望傳遞正確訊息，讓中南區民眾知道，現在全國民眾都很關心花蓮，也很重視花蓮選出的傅崐萁對國家的傷害。
他說，協天宮是玉里信仰中心，守護花蓮人百餘年，祀奉的關聖帝君是忠義化身，花蓮選出的傅崐萁親中投共、毀憲亂政，視為不忠，掏空台灣、削弱國安視為不義，傅崐萁很愛拜關公，卻違背關公忠義精神，他到協天宮參拜，希望忠義之風吹拂花蓮，讓花蓮人挺身而出。
媒體詢問朱立倫昨天在國民黨中常會批評「辦藍不辦綠」，林右昌說，從來沒有辦藍不辦綠，只有國民黨95%抄襲跟偽造的問題，朱立倫死不認錯、不向社會道歉，還刻意混淆視聽。
也有媒體詢問國民黨籍立委陳玉珍昨天在政論節目上提到，若中共打來她會跟中共談。林右昌說，陳玉珍的說法不符合相關法令規定，且陳玉珍與傅崐萁一樣都是一直唱和中國、中共說法，在國會殿堂利用台灣的自由跟民主，說中共想說的事、想說的話，大家都知道她的意圖，陳玉珍的說法是滑天下之大稽，相信大家聽了都覺得蠻無厘頭。
大罷免即將進入三階，林右昌表示，他下午會到台東為公民團體、地方黨公職加油，21日早上10時民進黨全國黨公職會站上街頭宣講，讓民眾知道二階連署已完成，接下來三階投票更重要，呼籲踴躍投票守護台灣。
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