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沈伯洋譏花蓮防災包非免費 徐榛蔚：以小人心度君子腹

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮緊急避難包與緊急救護包內容物包括，手電筒、爆音哨、彈性繃帶、外傷藥品、三角巾、安全剪、檢驗手套、保溫急救毯，以及防災物品檢查表，今天起由村里鄰長每戶發送。記者王思慧／攝影
花蓮緊急避難包與緊急救護包內容物包括，手電筒、爆音哨、彈性繃帶、外傷藥品、三角巾、安全剪、檢驗手套、保溫急救毯，以及防災物品檢查表，今天起由村里鄰長每戶發送。記者王思慧／攝影

花蓮縣政府今天起免費發放家戶避難救護包，日前在臉書開箱，發文卻標註「認同花蓮免1380元」，被質疑大酸黑熊學院。民進黨立委、黑熊學院創辦人沈伯洋表示，進貨、發放、包裝需要錢，都是納稅人的稅金，竟敢說完全免費。縣長徐榛蔚表示，有些人「以小人之心，度君子之腹」，都不必理會。

黑熊學院1380元輕量版防災避難盒「防災必BEAR盒 LIGHT版」 引發討論，沈伯洋今表示，防災盒使用的品質是台灣製或日本製，長期以來許多人不斷造謠，看到外觀照片和黑熊學院照片類似，就質疑怎麼賣那麼貴，有專利的濾水頭本身就要480元，超過10樣東西是1380元，價格優惠。

針對花蓮縣政府避難救護包，沈伯洋說，花蓮縣政府對於政府財務有誤解，「這些東西進貨、包裝、發送民眾不用錢嗎？這些錢是納稅人付的啊」，用0元給一般民眾，竟說是完全免費，裡面陳列的商品只是一般的防災，和黑熊商品內容完全不一樣，是故意以此方式「政治攻擊」黑熊學院。

徐榛蔚表示，花蓮縣政府以民眾為依歸，縣府絕對沒有任何的政治意圖，有些人「以小人之心，度君子之腹」，這些都不用理會，縣府訂定的方針與政策，是從去年開始往前推動，縣府持續守護花蓮鄉親。

花蓮縣府再次回應，這是小編搭上這最近新聞和網路在熱烈討論的時事議題，年輕人發揮社群媒體文稿創意，主要是積極讓鄉親知道，縣府發送一戶一個避難包加救護包，用時事話題「1380」關鍵字，不是為了比較，也未具體指名特定團體。

黑熊學院1380元輕量版防災避難盒，內容物包含防災避難指南、護目鏡、防護手套、鋁箔避難毯、防災水光燈傘、高音銅哨、輕量濾水器、彈性繃帶、紗布、棉棒、三角巾。

花蓮緊急避難包與緊急救護包內容物包括，手電筒、爆音哨、彈性繃帶、外傷藥品、三角巾、安全剪、檢驗手套、保溫急救毯，以及防災物品檢查表。今天起由村里鄰長每戶發送避難包與救護包，若當天不在家，也可向村里長聯繫或至村里辦公室領取。

花蓮縣政府今天起免費發放家戶避難救護包，日前在臉書開箱，發文卻標註「認同花蓮免1380元」引發爭議，縣長徐榛蔚表示，有些人「以小人之心，度君子之腹」，都不必理會。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府今天起免費發放家戶避難救護包，日前在臉書開箱，發文卻標註「認同花蓮免1380元」引發爭議，縣長徐榛蔚表示，有些人「以小人之心，度君子之腹」，都不必理會。記者王思慧／攝影

黑熊學院 花蓮縣政府 沈伯洋

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