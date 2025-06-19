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昔硬拉租補到75萬戶稱地方不出錢 賴政府今挨批情勒埋單

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
租金補貼持續發放至2026年。本圖為示意圖。記者侯永全／攝影
租金補貼持續發放至2026年。本圖為示意圖。記者侯永全／攝影

內政部日前以財劃法修正後地方自有財源增加為由，發函地方政府要求各縣市自籌一定比例的租金補貼經費。OURs都市改革組織研究員廖庭輝質疑，這就是中央請客，地方買單，地方政府看到的是「補貼沒有遵照計畫走，戶數想加就加，還要情勒我們埋單」，當然更加火大。

廖庭輝在臉書撰文指出，全國型租金補貼始於2007年「整合住宅補貼資源實施方案」，當時的確有地方自籌經費，比例介於10%至40%不等，隨著補貼戶數增加，地方自籌款也提升，2015年地方約負擔27.3％、2020年約23.2％，目前內政部打算的「中央出75%，地方出25%」也與過往的分擔比例基本符合。

廖庭輝指出，2022年3月，內政部豪氣推出「300億租補」，並把目標戶數訂為50萬戶，翻了4倍多，完全沒有跟地方政府討論，還財大氣粗地說租補的錢、審核全由中央來，地方也沒意見，反正出錢是老大，後續卻因審查業務龐大，2023年初要求地方政府幫忙，當然極其不滿。

「隨著賴清德總統上台，不僅沒有謹慎規劃補貼方案，反而大手一揮把補貼額度拉到75萬戶。」廖庭輝指出，內政部也知道補貼不可能持續下去，因此在「百萬戶租屋家庭支持計畫草案中將補貼額度逐年調降，從今年的75萬戶，降到2026的63萬戶，後年重回50萬戶。並以財劃法通過為由，重新要求明年地方負擔25%的經費，產生爭議。

他接著羅列3大質疑，首先，補貼易放難收，既然知道沒錢，就不應該提高額度，把75萬戶降回50萬戶，等於是讓現有領租補的戶數驟減3分之1。但是過去因為租補漲上去的房租，難道房東會考量租補減少就把房租降回去嗎？當然不可能，租屋市場會因此產生嚴重動盪。

他續指，從地方政府角度，當年是中央拍胸脯保證地方不用出錢，因此也無權針對增加租補戶數說三道四，現在中央重新說「租金補貼經費地方本來就應該負擔」，卻掩蓋金額大幅膨脹的事實，相較5年前，地方政府的租補自籌經費翻了5.67倍，當然就是「中央請客，地方買單」。

他也說，內政部說因為財劃法地方有錢了，所以理應出錢，「百萬戶租屋家庭支持計畫草案」早在去年核定，當時根本還沒有財劃法，但內政部已經計畫中表示要調整租補標準，逐年降低戶數，因此不管有沒有財劃法，內政部都是沒錢，但上面說要75萬戶，當然要叫地方政府幫忙。

廖庭輝說，目前財劃法與地方補助款爭議未了，至今無法完全確定地方政府最後增加多少經費。在這種狀況下，一紙公文要求地方政府拿出那麼多錢出來，地方政府當然強烈反彈。地方政府看到的是「補貼沒有遵照計畫走，戶數想加就加，還要情勒我們埋單」，當然更加火大。

財劃法 租金補貼 內政部

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