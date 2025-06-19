黃捷推薦小北百貨防災包 吳欣岱指出缺點：預算有限可買這牌

高雄市立委黃捷日前在臉書推薦小北百貨的防災包，曾當過外科醫師、台灣基進秘書長吳欣岱也實際走一趟小北百貨，昨(18)日晚間在臉書分享實際採購心得，她表示，小北百貨的防災包背繩為尼龍繩材質，難以久背，建議購買寬背帶、有胸扣和腰環扣設計的登山包，若預算有限可至迪卡儂，預算充足者則可直接向登山社購買。

吳欣岱說，去小北百貨實際看察防災專區的物品，發現小北推出的防災包，因為後背包的背繩是尼龍材質，難以久背。她建議使用登山包來當防災包，其寬背帶、有胸扣、腰環扣設計，會較適合在防災時需久背使用。採購方向上，若預算有限可至迪卡儂，預算充足者則可直接到登山社購買。

除了防災包，吳欣岱還提醒下列5款防災用品，與小北百貨的用品作比較，以及在準備時應注意的事項：

1.小北百貨的收音機太過陽春，建議添購「複合型收音機」，需兼具太陽能發電、手搖發電、行動電源，及照明等功能。

2.哨子建議購買內部無球式設計的高音哨，才具防水功能。

3.手套可以改買有防勾、防滑的設計款式。

4.食物建議增加不須熱水即可食用的沖泡類食品，例如沖泡乾燥飯，不要只有泡麵。

5.若是居家避難，可考慮添購魚罐頭，能在防災時補充蛋白質及油質。