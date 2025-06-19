7家送審都不過 加熱菸風險評估立委要求3個月搞定

立法院財委會今天邀請財政部、衛福部、法務部等就私菸查緝成效等進行專題報告，因目前尚無經衛福部通過健康風險評估審查的加熱菸，因此市面流通的加熱菸均屬「私菸」，立委質疑衛福部拖延審查，導致稅收流失。衛福部長邱泰源上午在立法院財政委員會答詢表示，目前已有7家提出申請，第1家送審是2023年6月底，正謹慎依程序辦理。

國民黨立委賴士葆質詢要求：3個月能搞定。衛福部長邱泰源回應：「希望能夠。」民進黨立委吳秉叡也質詢加熱菸健康風險評估審查情況。國健署長吳昭軍補充，第1家送審是在2023年6月底，因資料不完整或缺漏須補件。吳秉叡質疑，那麼多人都在抽加熱菸，立法院各黨派很多立委也在吸加熱菸，每年國家損失多少稅收？衛福部審查一個健康風險評估要2年？