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美擬重啟學生簽證面試 林佳龍證實AIT已告知

中央社／ 台北19日電

外媒指出美國國務院正在重啟學生簽證面試外交部長林佳龍今天表示，近期AIT已告知外交部，近日恢復學生簽證面試受理申請，會盡快提供民眾申請的細節，他認為AIT應該在等華府整體的指導原則，就會對外公布。

華盛頓郵報（The Washington Post）引述美國國務院發給各使領館的電報指出，國務院正在重啟學生簽證面試，並擬定更嚴格的社群媒體準則，包括要求申請人帳戶設為公開，以利審查是否對美國抱持敵意。

立法院外交及國防委員會今天處理外交部主管114年度預算解凍案，邀請林佳龍列席備詢。

林佳龍表示，外交部在第一時間就透過美國在台協會（AIT），關注留學生的權益，也透過駐美代表處跟美國國務院反映。近期AIT也已經告知外交部，近日恢復學生簽證面試受理申請，也會盡快提供民眾申請的細節，他認為AIT應該在等華府整體的指導原則，就會對外公布。

民進黨立委陳俊宇詢問，能否爭取近期恢復開放學生面試預約。林佳龍指出，台灣平均一年申請到美留學生約1萬名，目前已經有一半申請且安排面試時間，都陸續進行中；現在暫停的是新申請的部分，雖然可以受理，但沒辦法安排面試時間。

林佳龍表示，外交部最近得到AIT回覆，很快時間內就會恢復學生辦理簽證面試的受理，至於細節，要等AIT上網公告，大概目前正在處理中，所以暑期班可能會受影響，至於9月開學，現在時間還相對足夠。

面試 外交部 AIT

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