影／以伊戰爭台僑找中國協助？林佳龍：有保持聯繫避免炒作

立法院外交及國防委員會今天處理外交部主管114年度預算解凍案，邀請外交部長林佳龍列席備答詢，會前林佳龍接受媒體記者聯訪，針對以色列與伊朗衝突衝擊台灣能源、僑民等，林佳龍表示：全球的油價、物價可能受到戰事影響，政府都有密切關注，國安高層會議也對此做出各種應變計畫，會陸續對外宣布。

而目前駐以色列代表處持續運作中，並根據以色列政府的指引，按照作業程序居家辦公，若有必要性，仍會赴館處辦公。至於滯留在衝突國的台灣僑民、留學生等，林佳龍表示，與在當地的台灣民眾保持密切聯繫，目前在以色列的台灣民眾有270多名，分三批循陸路離開以色列的有20名；伊朗方面有9名僑民，有3名已順利離境。