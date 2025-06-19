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以伊衝突升溫 外長林佳龍：府院已開國安高層會議討論因應

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
以伊衝突升溫，外交部長林佳龍19日透露，有關全球油價和物價可能受到以色列與伊朗衝突影響，政府都有密切關注。記者許正宏／攝影
以伊衝突升溫，外交部長林佳龍19日透露，有關全球油價和物價可能受到以色列與伊朗衝突影響，政府都有密切關注。記者許正宏／攝影

以伊衝突升溫，外交部長林佳龍19日透露，有關全球油價和物價可能受到以色列與伊朗衝突影響，政府都有密切關注，賴清德總統和行政院長卓榮泰均有陸續召開相關會議，18日的國安高層會議上，也有針對相關情事提出各種應變計畫，預計今天會陸續對外公布。

立法院外交及國防委員會19日處理外交部主管今年度預算凍結案解凍案，林佳龍會前受訪時針對以伊衝突升溫事件提到，目前我國駐以色列代表處仍持續運作，根據以色列政府安全指引進行居家辦公，但必要時仍會到館作業，而有關在以色列的我國籍人士，無論是僑民、學生或商務人員，外交部都有根據旅外國人的登記，向相關人士保持密切聯繫。現在約有270多名國人在以色列，外交部先前已分3批安全護送約20名國人循陸路方式離境，而在伊朗的9名國人，也有3人已順利離境。

此外，林佳龍也提到，全球的油價跟物價可能受到戰爭的影響，政府都有密切關注，賴總統跟卓榮泰也都有召開會議，包含昨天國安高層會議也針對此事做出各種應變計畫，今天都陸續對外宣布。對於中東地區的衝突如果持續升高，我方會密切關注跟做好應變。在該地區的代表處會持續運作。至於中東的戰事可能會影響到印太、甚至台海的安全形勢，政府也密切關注，包括美國航母的移動，或中國大陸在太平洋地區的擴張行為，這都可能會有連動，都會密切關注並做妥善的應變。

林佳龍 國安 以色列

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