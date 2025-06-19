總統府：馬英九赴中無須審查 言行社會自有公評

前總統馬英九第四度訪問大陸，總統府發言人郭雅慧今天表示，馬英九的出境管制期限已於110年5月19日屆滿，相關行程安排無須經總統府審查核准。郭雅慧說，然而，馬英九作為前任國家元首，相關言行舉止，社會自有公評

有關媒體詢問馬英九此次赴中行程一事，郭雅慧表示，馬英九的出境管制期限已於110年5月19日屆滿，相關行程安排無須經總統府審查核准。但依照「兩岸人民關係條例」規定，馬英九屬於從事涉及重要國家安全、利益或機密業務者，赴中國行程仍應向原服務機關（即總統府）申報，屬於報備性質。

郭雅慧表示，從110年5月20日起至115年5月19日間，馬英九赴中國行程依法仍須向總統府申報，但無須經總統府審查核准，相關申報資料已由總統府依公文程序存查。

郭雅慧指出，政府向來主張兩岸間應秉持對等尊嚴，不設置任何政治前提，進行健康有序交流，維持台海和平穩定及繁榮現狀。「然而，馬前總統作為前任國家元首，相關言行舉止，社會自有公評」。