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諷黑熊學院避難包貴如愛馬仕 許宇甄：勿發國難財

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
民進黨立委沈伯洋創立的黑熊學院推出避難包，售價達1380元，國民黨立院黨團副書記長許宇甄呼籲勿賺國難財，黨團副書記長陳玉珍則說，要收高價就給能用的東西都有，至於台灣價值每個人都有。圖／國民黨立院黨團
民進黨立委沈伯洋創立的黑熊學院推出避難包，售價達1380元，國民黨立院黨團副書記長許宇甄呼籲勿賺國難財，黨團副書記長陳玉珍則說，要收高價就給能用的東西都有，至於台灣價值每個人都有。圖／國民黨立院黨團

民進黨立委沈伯洋創立的黑熊學院推出避難包，售價達1380元，醫師蘇一峰質疑內容物成本約300元，且例如紗布、棉花棒小，實用性堪慮。國民黨立院黨團副書記長許宇甄呼籲勿賺國難財，黨團副書記長陳玉珍說，要收高價就給能用的東西都有，至於台灣價值每個人都有。

黑熊學院推出1380元的避難包，內容物包含彈性繃帶、紗布、護目鏡等11項救難用品。蘇一峰檢視當中內容物，估成本約只要300元。

針對黑熊學院避難包議題，陳玉珍表示，有位醫師說如果大量買，大概300元到400元就夠了，那個1000元是台灣價值。絕對不要懷疑，這個是台灣價值的智商問題。包括紗布、棉花棒等都很小，真的很懷疑如果發生事情受傷，能不能用？有實用性嗎？如果要宣導觀念是好事，但要真正提供給百姓，尤其收那麼多錢時，要提供給百姓可以用的東西，紗布、棉花棒都很小，發生事情時，這反而會害人。既然要收那麼多錢，那就給點真的可以用的東西，至於台灣價值每個人都有，不應該要交給黑熊學院才有台灣價值。

許宇甄說，黑熊學院的避難包被稱為「避難包界中的愛馬仕」，花蓮縣政府也有出免費的避難包，內容幾乎完全一樣，更加的顯示黑熊學院避難包不用1380元。呼籲黑熊學院，不要發這種國難財，在這時候需要的是上下團結一心，不能用國難為自己的荷包添得滿滿的。

花蓮縣府臉書粉絲頁開箱防災避難救護包，關鍵字1380被視為譏諷黑熊學院。圖／取自花蓮縣政府臉書
花蓮縣府臉書粉絲頁開箱防災避難救護包，關鍵字1380被視為譏諷黑熊學院。圖／取自花蓮縣政府臉書
黑熊學院推出的1380元防災包引發討論。圖／翻攝黑熊學院網站
黑熊學院推出的1380元防災包引發討論。圖／翻攝黑熊學院網站

黑熊學院 棉花棒 台灣價值

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