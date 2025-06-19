新住民發展署上路牛步 內政部：已開7次籌備小組會議

立法院會去年三讀通過新住民基本法，明定內政部應設置專責機關統籌業務。內政部次長吳堂安今天表示，考量新住民對象廣泛、監督職權及掌理業務複雜，籌備作業較一般機關更為繁雜，「尚需相當作業時間」，內政部將加速完成各項籌備工作，落實新住民權益保障事項。

立法院司法及法制、內政委員會聯席會議今天併案審查朝野立委所提「內政部組織法」第5條條文修正草案、內政部新住民發展署組織法草案，邀請吳堂安、行政院人事行政總處人事長蘇俊榮等人列席說明，並備質詢。

吳堂安在口頭報告指出，立法院去年7月16日三讀通過新住民基本法，經過總統在同年8月12日公布，施行日期由行政院定之，依照該法第4條規定，內政部應設置新住民事務中央三級行政機關，因此隨即指示移民署辦理新機關組織籌備工作，並且訂定發布新住民發展署籌備作業小組。

吳堂安說明，籌備小組下設6個工作分組，原則上每2個星期召開一次籌備工作會議，討論業務盤點、人力規劃及辦公廳舍情形，每個月召開一次籌備小組會議，邀集相關單位及移民署討論籌備工作，統計至今年5月31日為止，召集人已經召開7次籌備小組會議。

吳堂安表示，依照新住民基本法規定，新機關將統籌規劃、研究、諮詢、協調、推動、促進新住民就學、就業、培力、關懷協助及多元服務的相關事宜，內政部已就新機關各項籌備工作組成籌備小組，並且持續召開會議研商，不斷推動籌辦新機關有關事項。

吳堂安也說，考量新住民對象廣泛、監督職權及掌理業務複雜，而且涉及公權力行政事項橫跨不同目的事業主管機關等，籌備作業的業務分工、人員移撥及法規研修等，相較一般機關更為繁雜，尚需相當作業時間，內政部將加速完成各項籌備工作，落實新住民各項權益保障事項。

民眾黨立委黃國昌、國民黨立委張智倫質詢時詢問，新住民發展署還要籌備多久，行政院是否將會提出立法版本。吳堂安答詢時回應，照顧新住民是內政部的工作，目前都在積極籌備當中，由於新住民事務繁瑣，包括文化、勞動、衛福及教育，內政部會配合新住民基本法推動。