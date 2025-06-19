快訊

多所大學禁用廠牌行動電源 他帶去日本旅遊充電竟爆炸燒掉民宿地板

錯過替哥哥換位機會！印航空難奇蹟倖存者飽受折磨：希望沒活下來

中國漫記／稀土制裁延燒至台灣 半導體業能全身而退？

新住民發展署上路牛步 內政部：已開7次籌備小組會議

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
內政部次長吳堂安（右）。圖／聯合報系資料照片
內政部次長吳堂安（右）。圖／聯合報系資料照片

立法院會去年三讀通過新住民基本法，明定內政部應設置專責機關統籌業務。內政部次長吳堂安今天表示，考量新住民對象廣泛、監督職權及掌理業務複雜，籌備作業較一般機關更為繁雜，「尚需相當作業時間」，內政部將加速完成各項籌備工作，落實新住民權益保障事項。

立法院司法及法制、內政委員會聯席會議今天併案審查朝野立委所提「內政部組織法」第5條條文修正草案、內政部新住民發展署組織法草案，邀請吳堂安、行政院人事行政總處人事長蘇俊榮等人列席說明，並備質詢。

吳堂安在口頭報告指出，立法院去年7月16日三讀通過新住民基本法，經過總統在同年8月12日公布，施行日期由行政院定之，依照該法第4條規定，內政部應設置新住民事務中央三級行政機關，因此隨即指示移民署辦理新機關組織籌備工作，並且訂定發布新住民發展署籌備作業小組。

吳堂安說明，籌備小組下設6個工作分組，原則上每2個星期召開一次籌備工作會議，討論業務盤點、人力規劃及辦公廳舍情形，每個月召開一次籌備小組會議，邀集相關單位及移民署討論籌備工作，統計至今年5月31日為止，召集人已經召開7次籌備小組會議。

吳堂安表示，依照新住民基本法規定，新機關將統籌規劃、研究、諮詢、協調、推動、促進新住民就學、就業、培力、關懷協助及多元服務的相關事宜，內政部已就新機關各項籌備工作組成籌備小組，並且持續召開會議研商，不斷推動籌辦新機關有關事項。

吳堂安也說，考量新住民對象廣泛、監督職權及掌理業務複雜，而且涉及公權力行政事項橫跨不同目的事業主管機關等，籌備作業的業務分工、人員移撥及法規研修等，相較一般機關更為繁雜，尚需相當作業時間，內政部將加速完成各項籌備工作，落實新住民各項權益保障事項。

民眾黨立委黃國昌、國民黨立委張智倫質詢時詢問，新住民發展署還要籌備多久，行政院是否將會提出立法版本。吳堂安答詢時回應，照顧新住民是內政部的工作，目前都在積極籌備當中，由於新住民事務繁瑣，包括文化、勞動、衛福及教育，內政部會配合新住民基本法推動。

張智倫追問，新住民發展署未來可能落腳地點，吳堂安則說，還是要選擇距離中央部會較近的地點，包括台北市、新北市都有考慮中的地點。

立法院會去年三讀通過新住民基本法，圖為國民黨立委合影時，民進黨立委們也站在前方「合影」。記者曾原信／攝影
立法院會去年三讀通過新住民基本法，圖為國民黨立委合影時，民進黨立委們也站在前方「合影」。記者曾原信／攝影

新住民 吳堂安 內政部

延伸閱讀

戰鬥藍發起21日反罷免造勢 館長將到場

與藍委活動僅隔幾步 雙和罷團宣布啟動三階較勁意味濃

節能家電退稅延長4年 張智倫喊話政府「精進退稅流程」

影／中和交流道改119年完工 侯友宜允諾事先做規畫

相關新聞

花蓮縣發0元防災包 沈伯洋批內容不搭嘎：黑熊1380不是淘寶貨

花蓮縣府今起免費發放家戶防災避難救護包，縣府開箱時曾在臉書標註「認同花蓮免1380元」大酸黑熊學院推出的1380元防災包...

總統府：馬英九赴中無須審查 言行社會自有公評

前總統馬英九第四度訪問大陸，總統府發言人郭雅慧今天表示，馬英九的出境管制期限已於110年5月19日屆滿，相關行程安排無須...

獨／復興空難倖存前空服員投效民進黨 爭取高雄市議員提名

高雄前鎮小港區下屆市議員競爭激烈，繼湯茹婷、林浤澤、吳昱鋒及黃雍琇表態外，前空姐黃敬雅3年前代表台灣基進黨參選失利，這次...

光電板吃掉山林民憂颱風滅村 柯志恩：高市府在做什麼？

國民黨立委柯志恩日前會勘高雄市和山里光電案場，發現當地水土保持亟待改善。柯志恩今早在廣播節目專訪上，質疑高雄市政府是執行...

涉死亡連署遭求重刑 林明昌兒喊冤：胡亂拼湊羅織罪名

國民黨宜蘭縣黨部主委林明昌及黨工等12人涉及罷免綠案陳俊宇死亡連署案，今天遭檢方起訴，並對林明昌等3人求處重刑。林明昌的...

國安簡報破局／民眾黨不滿只來3通電話 府方卻到處放話

賴清德總統邀請在野黨進行國安情勢簡報破局，民眾黨主席黃國昌前一天率先舉行記者會表達不克出席，國民黨主席朱立倫隨後宣布同進退。據了解，民眾黨原本樂見朝野共商國是，前提為國安簡報以外公開透明，未料雙方幕僚作業淪為各說各話，最終礙於認知差距而導致破局，也讓黨內人士感慨朝野仍舊缺乏互信。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。