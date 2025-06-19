快訊

安泰銀主辦陶朱隱園聯貸又踩雷 業界解讀為何頻失手

沒有言論自由了？法國極右派如何扭曲語言削弱民主

MLB／大谷翔平連8打數無安打 道奇靠史密斯再見轟豪取5連勝

止血帶賣1380元太貴？黑熊學院酸無法阻止買盜版：命值多少自己決定

聯合新聞網／ 綜合報導
「黑熊學院」非充氣式止血帶售價為1380元，許多人質疑太貴。擷自黑熊學院官網
「黑熊學院」非充氣式止血帶售價為1380元，許多人質疑太貴。擷自黑熊學院官網

台灣民間全民防衛組織「黑熊學院」近日因販售防災包及各項緊急避難用品引起討論。其中一組完整的防災包與一條非充氣式止血帶同價格，售價皆為1380元，讓網友不解，為何其他通路的止血帶都未超過千元，而「黑熊學院」號稱美國製造的止血帶就需破千。「黑熊學院」對此爭議在Threads發布影片，「你愛買盜版止血帶，錢在你手上，我也阻止不了你，自己的命值多少錢，你自己決定。」

「黑熊學院」影片提到，大出血是戰爭中常見、但也很好處理的傷勢之一，其中四肢出血的最佳解方就是止血帶，但要確實止血，必須使用特別加強的材質；而盜版止血帶材質脆弱、易斷裂，買了不僅浪費錢，在緊急時也無法發揮止血救人的效果。

影片稱，當你受傷需要被急救時，身邊的人應優先使用「你身上的救護用品」來救你，因為他身上的是留給他自己（或親友）的救命物資。若此時你準備的是劣質的止血帶，運氣好身邊有人要救援，卻因為準備的止血帶可能旋桿斷裂而失效，那就是自己種的因。

黑熊學院提醒大家：「醫療資源很珍貴，尤其在戰時。請務必認知到，沒有人有義務要用他自己的止血帶去救你。若你身上沒有醫療物資，就得仰賴別人消耗自己的物資。所以你愛買盜版止血帶，錢在你手上我也阻止不了你，自己的命值多少錢你自己決定囉。」

黑熊學院昨（18）日也在官網發布澄清稿，解釋外界質疑的「止血帶賣一千多塊是在斂財」說法，對於避難準備成為大家所熱議的話題，「很樂見這樣的場面」，因為這是近幾年來，群眾對避難準備討論最熱烈、持續最久的一次。

黑熊學院列舉4項澄清：

一、這些文中刻意少寫幾樣東西，然後去罵學院避難盒這幾樣要賣這麼貴。

二、規格內容不同，例如把傘繩當尼龍繩，價差當然好幾倍。

三、「日本製」水光燈是客製化兩顆燈，所以蓋子才會是黑色的，以此辨識。

​四、商品絕非中製，多是台灣製（部分越南製、日本製）。

其中黑熊學院認為最嚴重的猜測是，有人硬要拿劣質的止血帶與正版的止血帶比較、說淘寶也有賣。並歡迎大家去組一個同規格、同品項、非中製的組合，「我們一定買爆！」，並強調「記得不能超過$1,380 而且要免運」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

黑熊學院 民防

延伸閱讀

避難包必放！心理師教你準備「親子防災糧」 關鍵7天原則曝光

名醫林芳郁曾「遊走」30公里 沈政男籲別對失智者做1事：完全沒幫助

再現高峰？一家三口曝「感冒症狀」全確診 醫嚇：新冠沒退燒

Threads點愛心突然「被停權」 網曝解方：最快1小時解決

相關新聞

哈佛國際生赴美 AIT：將盡快開放新的學生簽證預約時段

美國國務院重新受理哈佛國際學生赴美就讀所需的簽證申請，但要求申請人要公開社群帳號以利審查是否對美國政府抱持敵意；外交部掌...

花蓮縣發0元防災包 沈伯洋批內容不搭嘎：黑熊1380不是淘寶貨

花蓮縣府今起免費發放家戶防災避難救護包，縣府開箱時曾在臉書標註「認同花蓮免1380元」大酸黑熊學院推出的1380元防災包...

總統府：馬英九赴中無須審查 言行社會自有公評

前總統馬英九第四度訪問大陸，總統府發言人郭雅慧今天表示，馬英九的出境管制期限已於110年5月19日屆滿，相關行程安排無須...

獨／復興空難倖存前空服員投效民進黨 爭取高雄市議員提名

高雄前鎮小港區下屆市議員競爭激烈，繼湯茹婷、林浤澤、吳昱鋒及黃雍琇表態外，前空姐黃敬雅3年前代表台灣基進黨參選失利，這次...

光電板吃掉山林民憂颱風滅村 柯志恩：高市府在做什麼？

國民黨立委柯志恩日前會勘高雄市和山里光電案場，發現當地水土保持亟待改善。柯志恩今早在廣播節目專訪上，質疑高雄市政府是執行...

迫地方負擔部分租屋補貼 國民黨團：拿人民當人質

內政部長劉世芳拋出因「財政收支劃分法」修正後，地方財源增加，地方政府將負擔部分租金補貼。國民黨立院黨團今舉行記者會，要求...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。