止血帶賣1380元太貴？黑熊學院酸無法阻止買盜版：命值多少自己決定

台灣民間全民防衛組織「黑熊學院」近日因販售防災包及各項緊急避難用品引起討論。其中一組完整的防災包與一條非充氣式止血帶同價格，售價皆為1380元，讓網友不解，為何其他通路的止血帶都未超過千元，而「黑熊學院」號稱美國製造的止血帶就需破千。「黑熊學院」對此爭議在Threads發布影片，「你愛買盜版止血帶，錢在你手上，我也阻止不了你，自己的命值多少錢，你自己決定。」

「黑熊學院」影片提到，大出血是戰爭中常見、但也很好處理的傷勢之一，其中四肢出血的最佳解方就是止血帶，但要確實止血，必須使用特別加強的材質；而盜版止血帶材質脆弱、易斷裂，買了不僅浪費錢，在緊急時也無法發揮止血救人的效果。

影片稱，當你受傷需要被急救時，身邊的人應優先使用「你身上的救護用品」來救你，因為他身上的是留給他自己（或親友）的救命物資。若此時你準備的是劣質的止血帶，運氣好身邊有人要救援，卻因為準備的止血帶可能旋桿斷裂而失效，那就是自己種的因。

黑熊學院提醒大家：「醫療資源很珍貴，尤其在戰時。請務必認知到，沒有人有義務要用他自己的止血帶去救你。若你身上沒有醫療物資，就得仰賴別人消耗自己的物資。所以你愛買盜版止血帶，錢在你手上我也阻止不了你，自己的命值多少錢你自己決定囉。」

黑熊學院昨（18）日也在官網發布澄清稿，解釋外界質疑的「止血帶賣一千多塊是在斂財」說法，對於避難準備成為大家所熱議的話題，「很樂見這樣的場面」，因為這是近幾年來，群眾對避難準備討論最熱烈、持續最久的一次。

黑熊學院列舉4項澄清：

一、這些文中刻意少寫幾樣東西，然後去罵學院避難盒這幾樣要賣這麼貴。

二、規格內容不同，例如把傘繩當尼龍繩，價差當然好幾倍。

三、「日本製」水光燈是客製化兩顆燈，所以蓋子才會是黑色的，以此辨識。

​四、商品絕非中製，多是台灣製（部分越南製、日本製）。

其中黑熊學院認為最嚴重的猜測是，有人硬要拿劣質的止血帶與正版的止血帶比較、說淘寶也有賣。並歡迎大家去組一個同規格、同品項、非中製的組合，「我們一定買爆！」，並強調「記得不能超過$1,380 而且要免運」。