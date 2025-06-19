日經亞洲投書：台灣應與真正夥伴深化關係

隨著外國駐台外交人員規模正大幅增加，美國、日本與英國外交代表團逐漸壯大，反映這些國家對台灣的重視日益提升，有學者認為，台灣應與真正的夥伴深化關係。

中國外交政策、台灣政治與人權專家陳博樂（SashaB. Chhabra）投書「日經亞洲」說，隨著愈來愈多歐洲國家、澳洲和東南亞國家希望加強與台灣交流，台灣正處於外交轉型的關鍵時刻。台灣未來究竟會更傾向與其最重要的政治、經濟與軍事夥伴深化合作，還是會繼續專注於那些所謂的傳統「邦交國」？

陳博樂指出，台灣外交部似乎堅持沿用上個世紀遺留下來的外交策略，將重點放在與12個承認「中華民國」的國家或準國家維持關係。這些國家多為規模極小的微型國或政治實體，對今日的台灣幾乎已不具重要性。

他說，台灣政府執著於與這些所謂「邦交國」維繫正式外交關係，儘管這些國家並非是與台灣簽訂軍事條約的真正盟友。作為微型國與準國家，他們在台灣發生危機時不會伸出援手，就像從沒聽過哪個瓜地馬拉人說「台灣有事就是瓜地馬拉有事」。

陳博樂認為，台灣政府無法合理向人民說明，為何要花費大量資源在這些遙遠且對台灣實質幫助甚少的國家。這樣的關係對台灣沒有太多幫助，反而是資源的浪費與分散。

他說，台灣外交官堅稱，獲得聯合國成員國對中華民國的承認，有助於強化台灣的主權正當性。但事實上，台灣早已具備「蒙特維多公約」（MontevideoConvention）所定義的國家要件，對其領土擁有主權這點毫無疑問。當台灣將自己的國家地位寄託於他國承認，實質上是貶低了自身的主權尊嚴。

陳博樂認為，台灣長年為了維繫與這些「邦交國」的關係耗費大量心力，卻犧牲了與真正盟友深化關係的機會。

他說，當美國國安體系被MAGA 2.0（讓美國再次偉大）翻轉時，台灣顯然措手不及。台灣過去未能與MAGA右派或未來可能執政的左派勢力深耕關係，未來4年恐面臨難以獲得美國跨黨派支持、以及未能與美國人民建立深厚善意與理解關係的艱困挑戰。

此外，陳博樂還說，儘管捷克近年來持續增加與台灣的非官方外交關係，台灣卻面臨在中東歐地區「承諾有餘，兌現不足」的風險。對於在地緣上更接近的菲律賓，台灣多年來也未積極與菲律賓建立更緊密的關係，未在菲國投資重要的軟實力，然而與菲律賓的軍事合作對台灣防衛至關重要。

陳博樂說，若台灣能持續與真正的盟友與夥伴建立全面且穩固的關係，就無須懼怕「斷交潮」，反而能擺脫那些代價高昂又耗神的外交包袱。最終，真正面臨損失的或許是中國，因為一旦台灣正式拋棄與「中華民國」邦交國的關係，就等於徹底終結了中華民國與中華人民共和國之間冷戰時期的外交競爭敘事，從此世界上將只剩「中國」與「台灣」。