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宜蘭罷綠委死亡連署案今起訴12人 藍黨部主委等3人求重刑

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭地檢署偵辦死亡連署案，今天偵結起訴國民黨縣黨部主委林明昌（右）等12人，檢方請求林明昌等3人從重量刑。本報資料照片
宜蘭地檢署偵辦死亡連署案，今天偵結起訴國民黨縣黨部主委林明昌（右）等12人，檢方請求林明昌等3人從重量刑。本報資料照片

宜蘭地檢署偵辦罷免綠委陳俊宇幽靈連署案偵結，認定國民黨縣黨部抄寫、偽造提議人名冊超過5000份，今天依涉犯個資法、偽造私文書罪嫌，起訴國民黨縣黨部主委林明昌、書記長俞凌傑、總幹事陳堅豐、黨部主任李姿慧等12名黨工，並建請對林、俞、陳等3人從重量刑；另罷團正副領銜人李惠玲、官天德等6人因無積極證明參與，不起訴。林明昌電話關機，轉接語音信箱。

檢方指出，縣黨部接獲國民黨中央下令，需於今年2月3日取得罷免陳俊宇第一階段所需的3653份提議人名冊，縣黨部認為難在短時間達成，1月22日由林明昌、俞凌傑及陳堅豐下令黨工1月23、24日到縣黨部會議室集合抄寫黨員名冊，兩天完成約4000份，再以時薪100到150元計算，由陳堅豐自林明昌提供的零用金中，支付每名黨工1000元至1500元的報酬，並於2月19日由不知情的李惠玲等人到中選會提交，使得罷免案通過一階審查。

檢方表示，2月19日送件前，罷免方僅向民眾募得約3100份提議人名冊，未達一階門檻3653份；林明昌等12人，抄寫偽造約4000份、行使偽造1106份，形同以「集體作弊」方式完成第一階段罷免程序，以少數人非法犯行凌駕原選區選舉人的真實意志，危害國會立法委員身分安定性，對於國家社會造成的動盪影響難以估量，嚴重斲傷民主制度的價值及根基，衝擊之廣，不容小覷。

檢方表示，林明昌推諉卸責、否認犯行，俞凌傑、陳堅豐雖坦承抄寫犯行，惟對於林明昌涉案部分極力迴護，亦未完整交代犯罪經過，有串證、滅證之舉，建請3人均予以從重量刑；被告李姿慧固坦承犯行，然對犯罪過程未如實交代，又於檢調執行搜索時，企圖誤導辦案，且有滅證行為，建請量處較重刑度。

另羅東民眾服務站主任林子平坦承偽造犯行，始終未坦承有收受抄寫報酬、退伍軍人工作委員會汪姓總幹事坦承犯行，偵辦之初未如實交代犯罪經過，且有湮滅證據行為，建請2人均不宜量處過輕刑度。

被告麥姓、陳姓、李姓、詹姓、謝姓及沈姓基層黨工，迫於黨部壓力方抄寫偽造提議人名冊，事後均坦承犯行，如審理中仍自白犯行，建請6人均予以從輕量刑。

宜蘭檢調偵辦國民黨縣黨部涉幽靈連署案，今天偵結起訴縣黨部主委林明昌等12人，並對林等3人請求從重量刑。本報資料照片
宜蘭檢調偵辦國民黨縣黨部涉幽靈連署案，今天偵結起訴縣黨部主委林明昌等12人，並對林等3人請求從重量刑。本報資料照片

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