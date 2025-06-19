被問綠批行政不中立 李四川笑回「我是豬腳不是主角」

北市副市長李四川日前陪立委王鴻薇掃市場反罷免，遭綠批行政不中立。李四川今天上午出席南港產專區公辦都更簽約，面對媒體堵訪，李四川笑回「我是豬腳，不是主角」，媒體追問，會不會覺得委屈？李說，「沒什麼好委屈的」。

全台大罷免，台北市長蔣萬安反制罷免，啟動「保五」要守住台北市五席藍委，除了蔣萬安陪北市五位國民黨立委政策說明，副市長李四川本周日也陪王鴻薇到中山區掃市場，不過綠營質疑，行政不中立，並喊話李四川要記得自己的角色是什麼。

蔣萬安日前也批綠營雙標，表示這哪有行政不中立，並點名賴清德總統見罷團領銜人、內政部長劉世芳在民進黨內場合說賴總統要成為台灣國主人，這就行政中立？