綠轟雙標「打柯文哲索資光速」 蔣萬安反擊：別傷害基層公務員

為避免有議員索資「當天索當天要」的不合理狀況，北市長蔣萬安拍板「以3天回覆為原則」。議員簡舒培質疑蔣雙標「打柯文哲能火速提供，監督蔣萬安變『不合理索資』」，蔣今回應，問題不在索資，而是短期間、限期大量索資，不要傷害基層公務人員。

蔣萬安今天上午出席南港產專區公辦都更簽約記者會，媒體問蔣是否宣示議員索資以三天回覆為原則，得延長至七個工作日或另案協調方式處理。蔣說，他的立場很清楚，問題不在索資，而是在短期間、限期的大量索資，「不要傷害基層公務人員，只要合法合理之下，我一定力挺公務人員」。

副發言人魏汶萱表示，看到特定的議員的索資，是北市府公務員心中的痛，過去議會黨團結論也有要求，議員索資要全面考量，尤其量與期程都要符合要求，尤其要再合理範圍內，請特定議員不要惡意帶風向，「不然這樣會讓同仁的負擔超超超超重」。