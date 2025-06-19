獨／復興空難倖存前空服員投效民進黨 爭取高雄市議員提名

高雄前鎮小港區下屆市議員競爭激烈，繼湯茹婷、林浤澤、吳昱鋒及黃雍琇表態外，前空姐黃敬雅3年前代表台灣基進黨參選失利，這次改穿民進黨立委賴瑞隆助理背心，爭取提名參選下屆前鎮小港區議員，綠營初選會有一番激戰。

高市議員前鎮、小港區現有8席議員，陳致中解職後減為7席，因涉及大林蒲遷村等因素，明年議員席次可能少1席，不過近期已有明孝里長林浤澤、從事智慧農業的小港子弟吳昱鋒，另有曾代表時代力量參選的湯茹婷及代表民進黨參選的黃雍琇投入選戰。

除已表態參選的4人外，在2015年復興航空空難中唯一倖存的空服員黃敬雅也再度投入戰局，近日開始勤跑選區行程，而且改披民進黨戰袍參戰。

黃敬雅表示，她目前確實陸續在地方拜訪、了解鄉親需求，也積極評估未來的各種可能方向，此外，她在2年前就已加入民進黨，純粹認同政黨理念與路線，並非選舉考量，至於未來個人規畫，期待有最適當的安排來服務鄉親。

地方人士說，對於黃敬雅參選不意外，她之前出面抨擊國民黨立委柯志恩公務車就是參選起手式，鎮港選區有一席婦女保障名額，國民黨議員曾麗燕有官司問題，下屆應該不會參選，另方面這次捲土重來的黃雍琇屬於民進黨湧言會，黃敬雅跟前立委鄭運鵬有淵源，若被有意參選市長的賴瑞隆收編進入新潮流，兩大派系各出一人，也很合理。