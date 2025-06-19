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獨／復興空難倖存前空服員投效民進黨 爭取高雄市議員提名

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
黃敬雅3年前代表台灣基進黨參選失利，這次爭取民進黨提名，近日已經開始勤跑基層、加深選民印象。圖／取自黃敬雅臉書
黃敬雅3年前代表台灣基進黨參選失利，這次爭取民進黨提名，近日已經開始勤跑基層、加深選民印象。圖／取自黃敬雅臉書

高雄前鎮小港區下屆市議員競爭激烈，繼湯茹婷、林浤澤、吳昱鋒及黃雍琇表態外，前空姐黃敬雅3年前代表台灣基進黨參選失利，這次改穿民進黨立委賴瑞隆助理背心，爭取提名參選下屆前鎮小港區議員，綠營初選會有一番激戰。

高市議員前鎮、小港區現有8席議員，陳致中解職後減為7席，因涉及大林蒲遷村等因素，明年議員席次可能少1席，不過近期已有明孝里長林浤澤、從事智慧農業的小港子弟吳昱鋒，另有曾代表時代力量參選的湯茹婷及代表民進黨參選的黃雍琇投入選戰。

除已表態參選的4人外，在2015年復興航空空難中唯一倖存的空服員黃敬雅也再度投入戰局，近日開始勤跑選區行程，而且改披民進黨戰袍參戰。

黃敬雅表示，她目前確實陸續在地方拜訪、了解鄉親需求，也積極評估未來的各種可能方向，此外，她在2年前就已加入民進黨，純粹認同政黨理念與路線，並非選舉考量，至於未來個人規畫，期待有最適當的安排來服務鄉親。

地方人士說，對於黃敬雅參選不意外，她之前出面抨擊國民黨立委柯志恩公務車就是參選起手式，鎮港選區有一席婦女保障名額，國民黨議員曾麗燕有官司問題，下屆應該不會參選，另方面這次捲土重來的黃雍琇屬於民進黨湧言會，黃敬雅跟前立委鄭運鵬有淵源，若被有意參選市長的賴瑞隆收編進入新潮流，兩大派系各出一人，也很合理。

此外，基進高市黨部前執行長楊佩樺原本有意轉戰前鎮小港區，但後來因理念不和宣布退黨、退選，黃敬雅上次參選囊括不少深綠選票，這次捲土重來又從「小綠」變「大綠」，實力堅強。

湯茹婷曾代表時代力量參選前鎮小港區市議員，這次改以無黨籍身分勤跑基層。記者徐白櫻／攝影
湯茹婷曾代表時代力量參選前鎮小港區市議員，這次改以無黨籍身分勤跑基層。記者徐白櫻／攝影
吳昱鋒張掛看板，表態參選下屆前鎮小港區市議員。記者徐白櫻／攝影
吳昱鋒張掛看板，表態參選下屆前鎮小港區市議員。記者徐白櫻／攝影
明孝里長林浤澤備戰下屆議員，街頭已經掛起形象看板。圖／本報資料照
明孝里長林浤澤備戰下屆議員，街頭已經掛起形象看板。圖／本報資料照
黃雍琇捲土重來，此次再度爭取民進黨前鎮小港選區議員提名，近日已經開始勤跑基層爭取支持。記者徐白櫻／攝影
黃雍琇捲土重來，此次再度爭取民進黨前鎮小港選區議員提名，近日已經開始勤跑基層爭取支持。記者徐白櫻／攝影
黃敬雅曾擔任前立委鄭運鵬助理，臉書秀出她與鄭運鵬的兒子「德德」合影。圖／取自黃敬雅臉書
黃敬雅曾擔任前立委鄭運鵬助理，臉書秀出她與鄭運鵬的兒子「德德」合影。圖／取自黃敬雅臉書

議員 民進黨

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