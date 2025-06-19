花蓮縣發0元防災包 沈伯洋批內容不搭嘎：黑熊1380不是淘寶貨

花蓮縣府今起免費發放家戶防災避難救護包，縣府開箱時曾在臉書標註「認同花蓮免1380元」大酸黑熊學院推出的1380元防災包。黑熊學院創辦人沈伯洋今表示，防災包是台灣製、日本製，不是中國淘寶貨，黑熊學院不斷告訴大家災難來臨該做什麼準備，才被政治攻擊、成為眼中釘。

黑熊學院1380元輕量版防災避難盒「防災必BEAR盒 LIGHT版」 引發討論，內容物包含防災避難指南、護目鏡、防護手套、鋁箔避難毯、防災水光燈傘、高音銅哨、輕量濾水器、彈性繃帶、紗布、棉棒、三角巾。

沈伯洋今表示，他在黑熊沒有職位但仍可說明，防災包使用的品質是台灣製或日本製，不是中國淘寶貨，長期以來許多人不斷造謠，看到外觀照片和黑熊學院照片類似，就說應該只有10、20塊，怎麼賣那麼貴。沈舉例，有專利的濾水頭本身就要480元，超過10樣東西是1380元，價格是非常優惠。他當時在黑熊就強調，東西賣的便宜才能讓民眾方便取得，曾經「希望人手一條止血帶」用便宜價格販賣美國2家最有名廠商的「止血帶」同業還因此不開心。

針對花蓮縣政府防災包，沈伯洋說，花蓮縣政府對於政府財務有誤解，你今天東西之所以是0元，這些東西進貨、包裝、發送民眾不用錢嗎？這些錢是納稅人付的啊，用0元給一般民眾，竟然敢講是完全免費的，納稅人的錢算什麼？裡面陳列的商品只是一般的防災，和黑熊商品內容完全不搭嘎，故意以此方式「政治攻擊」黑熊學院。