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國土署：與地方政府多溝通 原則上租金補貼不中斷

中央社／ 台北19日電
國土署長吳欣修。記者曾吉松／攝影
國土署長吳欣修。記者曾吉松／攝影

租金補貼恐受中央政府統刪給地方的一般補助款影響。國土署長吳欣修今天表示，地方政府在財劃法通過後收入增加，地方籌編相關經費，也有事權分工的必要性，雙方會再多做溝通，大原則是不會讓租金補貼中斷。

內政部日前函文通知各縣市政府，明年中央擴大租金補貼專案計畫將因應財政收支劃分法修正，要求各地方政府自籌比例不等經費，引發部分地方政府反彈。台北市長蔣萬安昨天說，中央認為財劃法三讀通過排擠預算，所以砍地方補助款，又提釋憲認為財劃法違憲，前後矛盾邏輯錯亂。

立法院內政委員會今天邀內政部長劉世芳、國土管理署長吳欣修等人列席，繼續審查住宅法部分條文修正草案。

吳欣修會前受訪表示，對民眾的租金補貼原則上不會有中斷的問題，因為這項政策截至民國114年，都是確定要再執行，行政院也清楚表達租金補貼不會中斷；但因財劃法修法的關係，今年初開始跟地方政府溝通，如果財劃法真正落實時，希望地方政府要編列配合款。

吳欣修說，今年6月各縣市政府，尤其是6都中有5都的承辦單位，都希望國土署能正式發文請他們編列配合款；國土署也依照這樣的方式請他們先預為籌編配合款，在地方預算編列過程都是必要程序，因為他們要在7月底前將預算送到議會。

吳欣修表示，後續因應財劃法通過的時機點，國土署會與地方政府再多做溝通，大原則是不會讓租金補貼產生中斷問題。

吳欣修說，其實在110年之前，中央、地方政府有各自編列配合款，早期雖是以戶數區分，但仍維持75比25的原則；現在戶數增加後，但地方政府在財劃法通過後收入也會增加，中央、地方事權重新談妥的過程中，「地方政府籌編相關經費，也是有事權分工的必要性」。

吳欣修指出，屆時如何分工，要等行政院主計總處最新的財政收支劃分縣市分配原則確認之後，才會再進行。

財劃法 租金補貼 國土署

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