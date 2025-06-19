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光電板吃掉山林民憂颱風滅村 柯志恩：高市府在做什麼？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委柯志恩日前會勘高雄市和山里光電案場，發現當地水土保持亟待改善。當地山頭幾乎都被剷平，當地居民也憂成下一個小林村。圖／取自柯志恩臉書
國民黨立委柯志恩日前會勘高雄市和山里光電案場，發現當地水土保持亟待改善。當地山頭幾乎都被剷平，當地居民也憂成下一個小林村。圖／取自柯志恩臉書

國民黨立委柯志恩日前會勘高雄市和山里光電案場，發現當地水土保持亟待改善。柯志恩今早在廣播節目專訪上，質疑高雄市政府是執行單位，過程沒有好好監督，過去這段時間都在做什麼？

柯志恩在16日表示，她與當地民代，包括高雄市政府及經濟部能源署、自來水公司第七區管理處等多位機關首長，到和山里光電案場進行會勘。當地里長帶了許多里民來表達陳情，他們說除了擔心颱風雨季時，光電案場破壞山林，可能造成土石流侵害生命財產安全外，更擔心光電板沖洗，可能會有重金屬殘留在地下水，影響居民飲用水安全。

柯志恩今在「千秋萬事」表示，從2019年起，那時要符合時任行政院長蘇貞昌要做的綠電計畫，要求釋放土地蓋太陽能板，高雄大樹就是在此狀況下，台水釋出51公頃的土地，但最大的容置量可到70MW。經濟部能源署說核准的約僅20幾公頃，但實際會勘發現業者過度開發，過度開發4.2公頃，但有30塊土地。當地有個坡度，要做光電板必須要把山坡的坡度30%剷平，做好水土的保持，否則容易崩塌。

柯志恩說，也會要求一定要做植生，需要水，當地大部分居民都是用地下水，因此要鑿井，那麼光電板會不會造成汙染？也會跟居民競爭水源。所以不允許居民鑿井，須從很多地方運水過來，那麼一大片的地方，黃沙滾滾。每天運水過來，稍微灑水，沒有多久水就乾掉。此外下大雨之後，滯洪池全部都是淤泥，根本沒有辦法儲水。無法儲水又淤積，8月是汛期，如果雨一來，再加上過度開發，旁邊就是和山里，這些居民真的很害怕。

柯志恩提到，過去有小林村事件，若沒有把水土保持好，當然有可能這樣崩塌，過去議員也有質詢過，已經重罰90幾萬。經濟部能源署表示不符合當初的規畫，到時就不核發執照。問題是都已經剷平，水土保持也沒有做好，樹也都沒有了，最後只是不核發執照，業者也損失，然後還是沒有拿到光電，和山里居民每天處在恐懼當中，這完全是三輸。

柯志恩質疑，高雄市政府是執行單位，過程當中並沒有好好監督，發生事情就是罰。目前是勒令停工，大家還是想問過去這段時間，都在做什麼。

國民黨立委柯志恩。記者郭韋綺／翻攝
國民黨立委柯志恩。記者郭韋綺／翻攝

高雄市 柯志恩

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