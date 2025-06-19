2026再戰高雄市長 柯志恩對手鎖定邱議瑩、賴瑞隆

民進黨中執會昨日通過「2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例」草案，高雄市長、台南市長初選將以民調決勝負。被認為可能代表參選高雄市長的國民黨立委柯志恩今早接受廣播專訪，直言她的對手應該是民進黨立委邱議瑩、賴瑞隆當中一人。

柯志恩今早接受廣播節目「千秋萬事」專訪，談到民進黨內的高雄市長初選，表示有高雄的候選人已開始在招兵買馬，以大罷免之名要全國走透透，這個動作表示大家在秀肌肉爭取初選出線，高雄看板隨時都能看到，布條都可以看到，「連我家旁邊的停車場圍欄，也已經掛上很多不同的布條了。」

柯志恩談到高雄民進黨的站隊情況，說大家目前都還不太願意選邊站，私底下應該有，可是表面上可以看到其中幾個不選的人，例如民進黨立委黃捷、李柏毅有時跟邱議瑩站一起，有時跟賴瑞隆站一起，在彼此不得罪的狀況之下，昨天確定把初選的遊戲規則定好，相信選邊站的氛圍愈來愈強烈。

民進黨立委林岱樺疑涉詐助理案，是否仍在努力爭取高雄市長提名。柯志恩表示，林岱樺還是非常努力在跑，最近看到其他沒有看過的助理又出現。如果說邱議瑩真的出線的話，以過去邱和林的心結，要做到團結，大家畫上問號。以目前來看，顯然邱已經後來居上，但賴瑞隆還是有非常多新潮流派力挺，最後應該是這兩個當中的其中一個會出線。至於傳可能爭取高雄市長提名的內政部長劉世芳是否有機會，柯說，沒有人在討論，劉在租屋補貼或最近發言、中正路改名等，引起這麼多爭議。

柯志恩談及賴瑞隆、邱議瑩等兩位未來競選高雄市長的可能對手，表示光是經費都把她給壓得死死的，看他們現在的看板，那些看板其實都不是一般人借的，那都是用商業租用的，一路這樣掛下來，費用還有文宣等等，看不出到底是誰的實力比較好，只能說他們都是具有強大的背景資源，賴瑞隆屬於高雄市，邱議瑩有全國知名度，但邱目前還是在旗山、美濃這區經營，他們背後代表的派系才是決定誰會出線的關鍵。

柯志恩也說，民進黨罷免海陸空齊發，特別是空戰，一條龍餵新聞、討論，藍營吃虧非常多，而且一個訊息出來後，可以把新聞扭曲，不斷放送，讓很多人接收到訊息後又產生額外的耳語，監督總預算被說成藍白毀憲亂政，她在地方也常聽到老人福利被砍、育兒津貼被砍，明明都不是事實，媒體量實在是差太多了，每天光是要闢謠就真的跑斷腿。