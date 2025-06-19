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立委喊社宅租金依個人收入調整 內政部回應曝光

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
內政部預計說明「社宅租金分級收費原則草案」，圖為新北土城員和社宅。聯合報系資料照片
內政部預計說明「社宅租金分級收費原則草案」，圖為新北土城員和社宅。聯合報系資料照片

立法院內政委員會19日審查《住宅法》修正草案，部分立委建議，應明文規定「社宅租金應以收入為計價標準」，以進一步保障弱勢族群。不過，內政部回應，目前法律與地方辦法早已明定，社宅租金應「斟酌承租者所得狀況、負擔能力及市場行情」，且各地實務上早已依此彈性調整，已有法源依據與操作空間，不需額外入法。

內政部強調，現行社會住宅租金機制，就是希望達成「多少收入、多少租金」的公平原則，避免租金一刀切、不分能力，目前多數縣市針對中低收入戶、育兒家庭、經濟弱勢者，都會依其實際所得訂出不同租金級距，有效減輕租屋負擔。

除了租金分級，政府也搭配租金補貼、包租代管與稅賦減免等配套措施，讓真正有需求的民眾住得起房子、不被市場擠出。內政部表示，社宅政策從興建到承租資格審查都有一套嚴謹制度，目的就是確保有限資源能照顧到真正需要幫助的人。

為了持續提升政策效能，內政部持續推動「百萬戶租屋家庭支持計畫」，從擴大量能到制度優化，全面改善租屋環境，目前也積極盤點捷運站周邊與整體開發案土地，爭取更多社宅用地，加速興建與釋出。

內政部也呼籲，社宅制度需兼顧公平與彈性，過度細化入法反而可能造成地方執行困難。未來將持續滾動檢討政策，聽取社會各界意見，在保障弱勢與提升效率間取得平衡，打造更完善的公共住宅制度。

租金補貼 租屋 內政部

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