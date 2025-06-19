快訊

才3行也能錯？嘉義美術館邀請卡烏龍誤植職銜 局長尷尬致歉

俄警告美參戰恐釀核災！普亭自請調停 川普酸「先解決你的戰爭」

常掉髮是壓力還是荷爾蒙問題？皮膚科醫：可能是你天天使用的洗髮精1成分釀禍

聽新聞
0:00 / 0:00

以伊衝突升高 林佳龍透露國安高層會議應變計畫陸續宣布

聯合報／ 記者張文馨／台北即時報導
外交部長林佳龍。記者張文馨／攝影
外交部長林佳龍。記者張文馨／攝影

針對伊朗以色列衝突，外交部長林佳龍今（19日）在立法院表示，若因衝突導致荷莫茲海峽遭封鎖，全球的物價和油價等可能都受影響，政府昨天舉行國安高層會議討論到此事，並做出各種應變計畫，今天會陸續對外宣布。

林佳龍表示，中東地區衝突持續升高，政府密切關注，包含美國航母的移動，或者中國在太平洋地區的擴張行為，這都可能會連動，政府會密切關注且做好應變。

美國駐以色列大使館準備撤僑，林佳龍表示，我國駐以色列代表處運作中，持續密切聯繫當地國人，目前大約還有270多位國人還在以色列，在伊朗的還有6位國人；至於傳出部分在伊朗的國人尋求中國大陸的協助，林表示，所指國人為在伊朗求學的學生，因為中國同學的關係，由伊朗政府提供車輛離開，他們一併搭乘，我僑民過程中都與代表處聯繫，避免此議題被炒作。

衝突 伊朗 以色列

延伸閱讀

上市櫃公司協會成立「台日交流委員會」

林佳龍祝賀菲律賓國慶 宣布將對菲延長免簽入境一年

林佳龍陪賴總統接見原聲童聲合唱團 讓世界聽見台灣

【重磅快評】幹話外交 林佳龍果然是吳釗燮接班人

相關新聞

花蓮縣發0元防災包 沈伯洋批內容不搭嘎：黑熊1380不是淘寶貨

花蓮縣府今起免費發放家戶防災避難救護包，縣府開箱時曾在臉書標註「認同花蓮免1380元」大酸黑熊學院推出的1380元防災包...

光電板吃掉山林民憂颱風滅村 柯志恩：高市府在做什麼？

國民黨立委柯志恩日前會勘高雄市和山里光電案場，發現當地水土保持亟待改善。柯志恩今早在廣播節目專訪上，質疑高雄市政府是執行...

地方分擔租金補貼 劉世芳：中央就是沒錢

內政部要求地方自籌明年300億元中央擴大租金補貼經費，引發地方反彈。部長劉世芳昨表示，租金補貼本來就是中央與地方分擔，行...

2026南、高市長誰選 民進黨將辦初選

為備戰明年地方大選，民進黨中執會昨通過「二○二六年直轄市長暨縣市長提名特別條例」草案，確定現任首長拚連任的屏東、澎湖由黨...

國土署：與地方政府多溝通 原則上租金補貼不中斷

租金補貼恐受中央政府統刪給地方的一般補助款影響。國土署長吳欣修今天表示，地方政府在財劃法通過後收入增加，地方籌編相關經費...

2026再戰高雄市長 柯志恩對手鎖定邱議瑩、賴瑞隆

民進黨中執會昨日通過「2026年直轄市長暨縣市長提名特別條例」草案，高雄市長、台南市長初選將以民調決勝負。被認為可能代表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。