以伊衝突升高 林佳龍透露國安高層會議應變計畫陸續宣布

針對伊朗和以色列的衝突，外交部長林佳龍今（19日）在立法院表示，若因衝突導致荷莫茲海峽遭封鎖，全球的物價和油價等可能都受影響，政府昨天舉行國安高層會議討論到此事，並做出各種應變計畫，今天會陸續對外宣布。

林佳龍表示，中東地區衝突持續升高，政府密切關注，包含美國航母的移動，或者中國在太平洋地區的擴張行為，這都可能會連動，政府會密切關注且做好應變。

美國駐以色列大使館準備撤僑，林佳龍表示，我國駐以色列代表處運作中，持續密切聯繫當地國人，目前大約還有270多位國人還在以色列，在伊朗的還有6位國人；至於傳出部分在伊朗的國人尋求中國大陸的協助，林表示，所指國人為在伊朗求學的學生，因為中國同學的關係，由伊朗政府提供車輛離開，他們一併搭乘，我僑民過程中都與代表處聯繫，避免此議題被炒作。