接見法前參議員葛托蘭 林右昌：台灣站在反共最前線

民進黨秘書長林右昌昨天接待法國前參議員葛托蘭（André Gattolin）及歐洲友人一行，雙方就台海情勢、台歐關係、區域安全、經貿供應鏈及社會防衛韌性等議題廣泛交換意見。林右昌表示，台灣站在反共最前線，正面對中國在軍事、經濟、資訊與制度上的多重壓力，理念相近民主國家間要密切合作並勇敢採取一致行動，才能確保區域的和平、民主與繁榮。

林右昌指出，恭喜葛托蘭參於16日獲我國外交部頒贈「睦誼外交獎章」，同時也要特別代表民進黨主席賴清德，感謝葛托蘭在任內對台灣的大力支持，包括在COVID-19爆發之際，號召法國國會110名議員連署支持台灣參與世界衛生組織。林右昌說，台法關係日益緊密，期待台灣與法國未來在經濟轉型、能源轉型、還有安全議題上，都能有更緊密的合作。

林右昌表示，當前中國在區域持續進行軍事擴張與灰色地帶施壓，對台海現狀與區域穩定構成重大挑戰。過去幾年在民進黨政府執政下，台灣經濟不僅成長快速，國防預算也正逐年提升；而除了國防預算，政府也投入相當多資源發展全社會防衛韌性，同時借鑑歐洲，全面檢討如何加強緊急避難所的安全性。林右昌指出，全社會防衛韌性的核心概念，即是在發生緊急危難時，維持社會正常運作的能力。近來，政府已開始進行相關演習，除了有民間團體加入，也有來自多國的不同團體共同參與。

林右昌說，世界各國無論距離遠近，都可能面對類似的挑戰；例如歐洲面臨俄羅斯惡意破壞海底電纜，相同的問題台灣在之前就已發生過。所以，今天在台海週邊發生的任何威脅與挑戰，他日也可能同樣發生在歐洲。無論是傳統軍事威脅、灰色地帶威脅，或者是天然災害，考驗的都是社會應變的能力。台灣政府正積極規畫提升消防及警政單位的訓練強度、提升裝備，未來也將繼續與歐洲夥伴密切交流，盼能攜手解決新型態安全挑戰。