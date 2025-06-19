學者：李在明不追求戰略清晰 台韓經濟合作潛力大

南韓新任總統李在明曾說，南韓應與台海兩岸衝突保持距離。學者今天分析，南韓可能沒有資源也無餘力參與某種聯合行動因應「台灣有事」，李在明似乎也不認為追求戰略清晰對南韓有利；首爾主要的關切是北韓可能出現的反應。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）今天舉辦「展望未來：美國－日本－南韓三邊關係的未來」（Looking Forward: The Future of United States-Japan-Korea Trilateral Relations）座談會，邀請多名學者、前官員及國會議員等人探討三邊關係未來發展。

中國對台軍事施壓引起各國關注之際，若「台灣有事」，南韓政府將如何回應？與會的美國達特茅斯學院（Dartmouth College）國際安全學者趙恩雅（Eun AJo）會後接受中央社記者訪問表示，南韓不分黨派都有警覺心，當「台灣有事」，南韓可能會被要求參與因應，但南韓主要的關切會是對北韓可能產生的「外溢效應」及平壤可能採取的行動。

她認為，南韓可能沒有資源也沒有餘力參與某種聯合行動以因應「台灣有事」。

儘管如此，趙恩雅指出，這類議題終究可能會出現在南韓與川普（Donald Trump）政府的「包裹式」談判中，但她不認為目前的南韓政府會有意對台灣防衛做出明確承諾。

至於李在明政府未來是否可能會被美國要求做更明確的表態，趙恩雅表示，她的理解是，川普政府正考慮讓駐韓美軍具備戰略彈性，可出動因應朝鮮半島以外的突發狀況，這將會是韓美之間的主要爭點之一。她不認為南韓會同意簽署讓自身捲入其他衝突，尤其可能對北韓產生外溢效應的協議。

趙恩雅分析，李在明將自己定位為務實主義者，從目前觀察來看，他似乎不認為像南韓前總統尹錫悅那樣追求「戰略清晰」對南韓是有利的。

至於南韓新政府上台後，未來和台灣有哪些合作機會？趙恩雅表示，台、韓都希望降低對中國的經濟依賴，減少遭受外來經濟脅迫的風險，同時也都面臨川普關稅政策所帶來的挑戰，相信雙方都在尋求貿易夥伴多元化。

她認為，台韓雙方在經濟整合方面的合作潛力大，除了半導體等關鍵領域外，也包含貿易、投資等傳統經濟議題。

此外，談及韓美同盟的重要性，美國前副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）在研討會另一個場次中表示，他相信美國與南韓的集體嚇阻力是當前維護朝鮮半島和平穩定的關鍵因素。

他指出，北韓政權正準備採取比過去更加挑釁的行為，包括在朝鮮半島以外的部署、與俄羅斯合作，以及已採取的一些軍事行動。因此，美韓「共同嚇阻力是至關重要的要素」。

康貝爾還說，有些人認為印太地區真正的挑戰不在朝鮮半島，也不在南海，而是主要圍繞在兩岸相關議題，但他傾向拒絕這種狹隘論點。就他看來，關鍵在於，印太地區的事件與情勢經常以超乎意料的方式發展，影響可能超出「你所看到的簡單動態」。