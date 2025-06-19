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地方分擔租金補貼 劉世芳：中央就是沒錢

聯合報／ 記者李人岳林麗玉朱冠諭郭政芬黃羿馨／連線報導
內政部長劉世芳。記者許正宏／攝影
內政部長劉世芳。記者許正宏／攝影

內政部要求地方自籌明年300億元中央擴大租金補貼經費，引發地方反彈。部長劉世芳昨表示，租金補貼本來就是中央與地方分擔，行政院前院長蘇貞昌改由中央全額負擔，如今中央收入減少，「我們沒錢就是沒錢」，希望地方共同分擔。

台北市長蔣萬安昨批中央邏輯錯亂，「話都你在講、刀都你在砍」，全砍向辛苦老百姓。桃園市長張善政也強調，不應該拿地方補助款當犧牲品，呼籲行政院向立法院講道理，爭取追加預算過關。

劉世芳昨在立院指出，今年3月新版財劃法公告後，中央收入減少、地方收入增加，主計總處通知各單位編列明年預算概算時，要重新考量籌編比例，近期國土署接獲五都的主辦單位要求說明是否調整比例，才會發函給六都。

「這是合法回歸，沒有問題。」劉世芳指出，2021年之前，租金補貼本來就是中央、地方各自按照財力分擔，中央平均負擔75%、地方負擔25%；2023年後，因中央財稅收入創新高，時任閣揆蘇貞昌宣布由中央全額負擔。

她強調，租金補貼政策沒有政黨和中央、地方之分，但巧婦難為無米之炊，「我們沒有錢就是沒有錢」，今年度仍按原方式執行，明年度開始就看主計總處有無新的設算原則，請地方配合，但希望不要影響要申請租金補貼的年輕人。

劉世芳說，申請租金補貼最多的是6都，新北市10幾萬戶，台中可能最多有13萬戶，若按照舊的財力分攤，新北要負擔30%、北市要分攤40%，至於有無轉圜餘地，就依主計總處規畫處理。

劉世芳指出，目前有84萬戶申請、72萬戶通過租金補貼，約需153億元。由於負擔比例未定案，還要中央、地方多討論，盼合作度過難關。

蔣萬安昨表示無法理解，中央一直說是新財劃法排擠預算，所以砍地方一般補助款和租金補貼，卻又提出財劃法釋憲，說財劃法違憲，這不是前後矛盾？

桃園市長張善政說，最近氛圍雖然有點緊張，但補助款以外，中央與地方還有很多面向要配合，他拜會閣揆卓榮泰，主因是桃園有些時程壓力的建設項目需要行政院配合，包括捷運三鶯線延伸桃園八德、航空城汙水處理廠2案，目前都在最後一關行政院。卓也釋善意表示會盡快處理。

行政院預算被立法院刪減，行政院反過來刪減地方補助款，張善政表示，行政院應該講得出道理，讓立法院了解刪減造成的困難，在追加預算的方向上繼續推動，別拿地方補助款當犧牲品。

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