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2026南、高市長誰選 民進黨將辦初選

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
民進黨2026年台南市長選舉將辦初選，立委陳亭妃（左）、林俊憲（右）都表歡迎。圖／聯合報系資料照片
民進黨2026年台南市長選舉將辦初選，立委陳亭妃（左）、林俊憲（右）都表歡迎。圖／聯合報系資料照片

為備戰明年地方大選，民進黨中執會昨通過「二○二六年直轄市長暨縣市長提名特別條例」草案，確定現任首長拚連任的屏東、澎湖由黨主席徵召，執政屆滿縣市如先前黨內競爭激烈的台南府城之戰、高雄選將之爭，未來也確定由初選決勝負。

民進黨提名辦法分為三類型，還可連任縣市的屏東、澎湖由黨主席徵召；任期屆滿不能連任縣市的高雄、台南、嘉義縣，則依照初選程序，由選對會統籌規畫辦理；非執政縣市則由選對會綜合評估之後，向黨主席提出人選，民調也在綜合評估的範圍內。

台南市長擬參選人陳亭妃表示，民進黨對於台南市長誰來選，一直以來都是民主制度，這次提名條例也明定是如此，沒有任何問題。另一位台南市長擬參選人林俊憲也說，提名條例既然已經確定，初選一定會舉行，希望有心人士能夠停止在地方散佈所謂「沒收初選」耳語。

民進黨秘書長林右昌昨表示，這次通過的提名條例也是在過去基礎上擬定，全案將送廿八日全國黨代表大會通過後，正式生效。另外民進黨為鼓勵新人參政，卅五歲以下新人參加議員初選將有加權，以利出線；而提名條例也訂有「政二代條款」，若新人的三親等擔任過民代，初選就無法加分，民進黨立委王世堅昨表示不支持，認為是歧視，將造成初選不公平。

據悉，王世堅昨在會議中，也當面向黨主席賴清德提出廢除「政二代條款」，並獲得英系認同；但其他派系則有不同意見。賴清德表示，這是延續過去的條例，民進黨也不該走家族政治的回頭路，因此仍然維持原案。

陳亭妃 林俊憲

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