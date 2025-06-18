蘇巧慧爭取4千萬升級校園設施 藍議員：中央應落實財劃法

新北市立委蘇巧慧近日會勘四校，向教育部爭取近4千萬元經費改善校園設施，盼提供學生更完善運動空間。國民黨新北市議員呂家愷指出，新北財政長年吃緊，校園改善需中央補助挹注，呼籲中央應落實財劃法、勿刪地方補助款，讓市府有足夠資源改善設施、減少對中央依賴。

蘇巧慧今邀集教育部體育署、國教署等中央單位，與多位新北市議員服務團隊，先後至樹林柑園國中、武林國小、三多國中與新莊光華國小會勘校園設施，協調中央補助改善地坪與興建運動場館。她表示，已成功爭取中央核定近4千萬元，協助樹林兩校新增風雨球場，後續也將持續督促工程如期推動。

蘇巧慧指出，包括武林國小因腹地不足長期缺乏訓練空間，三多國中籃球場則為里鄰共用、亟需翻修，她與服務團隊自2023年起多次奔走會勘，最終成功向教育部爭取各約1,800萬元補助。至於柑園國中與光華國小，她也與議員協力爭取地坪改善經費，盼優化師生與鄰里空間。

呂家愷表示，不論哪位委員協助爭取學校資源，都應給予肯定，但也點出新北市長年財源不足的結構性問題。他指出，相較台北市能以自有預算處理廁所、跑道等校園設施維護，新北市常仰賴中央補助，「該給的錢過了就該給，新北才能不再處處向中央請求」。

呂家愷強調，站在市民角度，藍綠議員都應向中央爭取最有利於市民的資源，同時呼籲中央勿刪減對地方的一般性補助款，「若財劃法能落實，許多設施就能由地方自力完成改善」。

他也補充，震後已有多所校園活動中心反映設備損壞、設施老舊，自己也常接獲學校陳情，顯示全市改善需求相當迫切。