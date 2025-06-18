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租金補貼要地方分攤？劉世芳喊「就是沒錢」 桃園都發局控無理

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
內政部發函要地方政府幫忙負擔明年度租金補貼，桃園市都發局直指中央強逼地方接受，此例一開恐沒完沒了。本報資料照片
內政部發函要地方政府幫忙負擔明年度租金補貼，桃園市都發局直指中央強逼地方接受，此例一開恐沒完沒了。本報資料照片

內政部劉世芳今表示租金補貼在2021年前是中央地方分攤，財劃法修法後「我們沒錢就是沒錢」，希望地方恢復編列。對於中央要求分攤租金補貼，桃園市都發局直指做法「有欠周全」，此例一開恐「沒完沒了」，籲中央務必依核定計畫照顧租屋者。

桃園市都發局指出，內政部以財劃法修法為由，函請桃園市政府編列「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」20%經費，若市府同意，明年度預算恐增加9億7900萬元。

都發局表示，中央擴大租金補貼計畫2024年修正時，行政院以「中央政府與租屋者共享經濟成長果實」名義，明定由國庫與中央房地合一稅挹注住宅基金執行補貼，地方政府是就近執行行政作業與服務民眾單位。

都發局強調，該計畫顯由中央制定，詳列明確財源與分工，在沒有任何溝通的情況下，中央的做法欠缺周全考慮，既然當初由中央提出，就應該落實對人民的承諾。而且，從財源規範來看，該筆預算並無受到影響，根本無理由強逼地方政府接受。市府財政困難，建議內政部務必依核定計畫照顧租屋者，市府會協助計畫執行就近服務民眾。

另外，租金補貼僅是個案，如以財劃法修法要求地方政府自籌部分經費，此例一開，恐將造成類似情況層出不窮、沒完沒了的狀況，也將形成制度性負擔與財政風險，呼籲中央應妥善審慎思考整體施政與財政規劃，勿任意改變政策方向。

財劃法 租金補貼 桃園 劉世芳 內政部

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