補助款遭刪！蘇俊賓對訴願不樂觀 盼卓榮泰別當蘇貞昌

中央統刪地方一般性補助款引發爭議，桃園市至今尚未提出訴願。桃園市副市長蘇俊賓今接受「中午來開匯」節目訪問時直言，「送大法官會議都沒信心了，期待政院訴願會實在過分樂觀。」他強調，中央和地方仍需對話，也盼行政院長卓榮泰成為「有理就會接受的陳建仁」，而非「什麼都斷然拒絕、戰鬥內閣的蘇貞昌」。

蘇俊賓表示，這次爭議在於預算已經核定、送到議會審查完畢，政府也已經執行，結果到了5月才宣布每個縣市少27.3％，嚴重衝擊地方政府運作；桃園在這次衝擊最小，但其實很悲哀，因為桃園一開始被分配到的金額相對少，砍得當然也較少，其他縣市少80億元、桃園只少20.6億元，原本財劃法的規定對桃園相當不利，因此他們才會主張要修財劃法。

蘇俊賓說，政院統刪補助款27.3％對各個縣市衝擊不一，有些縣市還可接受，但有些縣市幾乎沒調度空間就相當吃緊，甚至還會面臨重大工程違約金的問題，行政院可以選擇不要刪到地方政府的款項，從其他地方如公共工程款項延後驗收等彈性方法來調整，但賴政府卻選擇轉嫁地方。

蘇俊賓表示，每個縣市長承擔的責任是把政策做好，不是把預算當作政治對抗的籌碼，所以沒有縣市長想要進這局和中央高度政治對抗；桃園不排除提出訴願，但訴願是送到行政院訴願會，訴願時間是3個月，必要時可延長2個月，5個月程序結束後已是11月20日，恐怕已經到了審明年預算的時間，極有可能最後還是必須到立法院解決。

蘇俊賓表示，相信政院都有推演，也絕對希望地方政府來提訴願，地方政府提訴願當然是「表態」，但也不是在告訴大家有絕對贏的把握，如同台中市長盧秀燕說她對訴願「很悲觀」，相信盧是很務實的，因為真的不容易。

談及行政院長卓榮泰「輪迴說」，蘇俊賓表示，「老實講，我覺得不太像卓榮泰」，認為卓是順應支持者而失言，不像他所認識的卓榮泰風格，也提到他一直在觀察卓揆風格，期待成為有理就會接受的陳建仁，而非什麼都斷然拒絕、戰鬥內閣的蘇貞昌。

蘇俊賓表示，他回憶蘇貞昌任內以疫情等各種理由，不讓6都首長進行政院會，拒絕地方意見，結果民進黨縣市長選舉大敗；陳建仁上任院長首次院會就邀請6都代表，結果陳建仁任內總統選舉贏了，選擇什麼樣風格的院長會影響人民感受。

蘇俊賓說，行政院長和總統若都是激烈風格，是最可怕的狀況。他認為賴清德總統相較前總統蔡英文比較有殺氣，賴認為對的事會非常堅持，甚至被人認為頑固，像過去長時間不進台南市議會就是一例，原以為當上總統會調整，但一切還有待觀察，不希望台灣變成美國各種衝突到極致、毫無對話與交集的情況，這絕對不是好事。