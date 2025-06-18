快訊

Andy選擇背對家寧！昔日情侶出庭0互動 媒體闖偵查庭遭驅離

畫面曝光！竹市環保局員工2度全裸闖辦公室 女同事嚇壞600人尷尬

確定了！2026高雄、台南、嘉縣民進黨誰出征 初選定勝負

補助款遭刪！蘇俊賓對訴願不樂觀 盼卓榮泰別當蘇貞昌

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市副市長蘇俊賓（圖）今受訪表示，中央和地方仍需對話，也盼行政院長卓榮泰成為「有理就會接受的陳建仁」，而非「什麼都斷然拒絕、戰鬥內閣的蘇貞昌」。報系資料照／記者曾原信攝影
桃園市副市長蘇俊賓（圖）今受訪表示，中央和地方仍需對話，也盼行政院長卓榮泰成為「有理就會接受的陳建仁」，而非「什麼都斷然拒絕、戰鬥內閣的蘇貞昌」。報系資料照／記者曾原信攝影

中央統刪地方一般性補助款引發爭議，桃園市至今尚未提出訴願。桃園市副市長蘇俊賓今接受「中午來開匯」節目訪問時直言，「送大法官會議都沒信心了，期待政院訴願會實在過分樂觀。」他強調，中央和地方仍需對話，也盼行政院卓榮泰成為「有理就會接受的陳建仁」，而非「什麼都斷然拒絕、戰鬥內閣的蘇貞昌」。

蘇俊賓表示，這次爭議在於預算已經核定、送到議會審查完畢，政府也已經執行，結果到了5月才宣布每個縣市少27.3％，嚴重衝擊地方政府運作；桃園在這次衝擊最小，但其實很悲哀，因為桃園一開始被分配到的金額相對少，砍得當然也較少，其他縣市少80億元、桃園只少20.6億元，原本財劃法的規定對桃園相當不利，因此他們才會主張要修財劃法。

蘇俊賓說，政院統刪補助款27.3％對各個縣市衝擊不一，有些縣市還可接受，但有些縣市幾乎沒調度空間就相當吃緊，甚至還會面臨重大工程違約金的問題，行政院可以選擇不要刪到地方政府的款項，從其他地方如公共工程款項延後驗收等彈性方法來調整，但賴政府卻選擇轉嫁地方。

蘇俊賓表示，每個縣市長承擔的責任是把政策做好，不是把預算當作政治對抗的籌碼，所以沒有縣市長想要進這局和中央高度政治對抗；桃園不排除提出訴願，但訴願是送到行政院訴願會，訴願時間是3個月，必要時可延長2個月，5個月程序結束後已是11月20日，恐怕已經到了審明年預算的時間，極有可能最後還是必須到立法院解決。

蘇俊賓表示，相信政院都有推演，也絕對希望地方政府來提訴願，地方政府提訴願當然是「表態」，但也不是在告訴大家有絕對贏的把握，如同台中市長盧秀燕說她對訴願「很悲觀」，相信盧是很務實的，因為真的不容易。

談及行政院長卓榮泰「輪迴說」，蘇俊賓表示，「老實講，我覺得不太像卓榮泰」，認為卓是順應支持者而失言，不像他所認識的卓榮泰風格，也提到他一直在觀察卓揆風格，期待成為有理就會接受的陳建仁，而非什麼都斷然拒絕、戰鬥內閣的蘇貞昌。

蘇俊賓表示，他回憶蘇貞昌任內以疫情等各種理由，不讓6都首長進行政院會，拒絕地方意見，結果民進黨縣市長選舉大敗；陳建仁上任院長首次院會就邀請6都代表，結果陳建仁任內總統選舉贏了，選擇什麼樣風格的院長會影響人民感受。

蘇俊賓說，行政院長和總統若都是激烈風格，是最可怕的狀況。他認為賴清德總統相較前總統蔡英文比較有殺氣，賴認為對的事會非常堅持，甚至被人認為頑固，像過去長時間不進台南市議會就是一例，原以為當上總統會調整，但一切還有待觀察，不希望台灣變成美國各種衝突到極致、毫無對話與交集的情況，這絕對不是好事。

補助款 行政院 蘇俊賓 桃園 卓榮泰

延伸閱讀

補助款遭砍！張善政親赴行政院拜會 卓榮泰反應曝

詐騙案件不減反增 蘇俊賓籲中央對社群業者提高罰則

桃園13大專實習績優師表揚 蘇俊賓提產學合作探索職涯

桃園龍源國小畢業生親自製茶 蘇俊賓約定10年後開箱

相關新聞

確定了！2026高雄、台南、嘉縣民進黨誰出征 初選定勝負

民進黨中執會今天通過2026年直轄市長暨縣市長、直轄市暨縣市議員提名條例等草案，將送28日全國黨代表大會通過後，正式生效...

播示範帶惹議！苗博雅批腳尾飯事件 黃國昌開嗆：綠營側翼亂抹黑

民眾黨團總召黃國昌質詢播放「示範帶」惹議，社民黨台北市議員苗博雅形容為「腳尾飯事件2.0」。黃國昌今天表示，苗博雅誣指「...

轟資策會淪「賴清德親信俱樂部」 王鴻薇：用人不唯才只唯親

國民黨立委王鴻薇今日表示，我國資策會出現大量與賴清德總統關係匪淺的人士，且都擔任要職，直言「賴清德上任後，資策會變『信賴...

租金補貼要地方分攤？劉世芳喊「就是沒錢」 桃園都發局控無理

內政部長劉世芳今表示租金補貼在2021年前是中央地方分攤，財劃法修法後「我們沒錢就是沒錢」，希望地方恢復編列。對於中央要...

G7重申台海和平穩定重要性 林佳龍：已是國際共識

七大工業國集團（G7）領袖峰會15至17日舉行，會後發表的「主席總結」，強調G7成員國持續嚴正關切中國在東海及南海破壞穩...

補助款遭刪！蘇俊賓對訴願不樂觀 盼卓榮泰別當蘇貞昌

中央統刪地方一般性補助款引發爭議，桃園市至今尚未提出訴願。桃園市副市長蘇俊賓今接受「中午來開匯」節目訪問時直言，「送大法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。