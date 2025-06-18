擴大租金補貼要地方自籌 竹市府抗議：恐增支出逾1億元

中央政府近日突然函文各地方政府，要求明年「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」自籌10％至40％不等經費，新竹市政府今嚴正抗議指出，此政策轉彎，形同將中央政府原應負全責的社會補貼責任推給地方，竹市將有超過1億元的額外支出，約1.1萬戶租屋家庭受影響。

「高度遺憾與嚴正抗議。」竹市府指出，租金補貼政策是中央政府過去承諾對全國75萬戶租屋家庭的照顧，如今卻在未經充分討論下將預算負擔轉嫁地方，對新竹市而言，超過1億元的額外支出，不僅排擠其他公共建設與社會福利預算，更重創市府在居住政策上的整體規畫。

都發處表示，內政部自111年度起推動300億元擴大租金補貼計畫專案，放寬資格致大幅增加補貼戶數，竹市112、113年度核定戶數為1萬3135戶，由中央政府全額補助，若明年度起中央政府不再全額補助，市府必須自籌20%，金額高達1億643萬1720元，增加市庫沉重負擔。

都發處強調，租金補貼是攸關居住正義的重要政策，地方政府本應在租金補貼計畫中扮演協助角色，而非背負本不屬於地方政府的財政風險。中央政府此舉無視市府針對青年安居與弱勢照顧所投注的努力，讓基層租屋族群面臨補貼縮減風險，違背照顧弱勢的政策初衷。

市府表示，強烈呼籲中央政府應審慎面對此決策，「不應以制度改革為名，行財政卸責之實」，應重新評估政策變動對地方政府財政與民眾權益的實際影響，民生政策應有延續性以保障民眾基本居住權益。市府將持續站在市民立場，捍衛市民權益，積極向中央政府反映溝通，爭取合理資源分配與公平對待。