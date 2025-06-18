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播示範帶惹議！苗博雅批腳尾飯事件 黃國昌開嗆：綠營側翼亂抹黑
民眾黨團總召黃國昌質詢播放「示範帶」惹議，社民黨台北市議員苗博雅形容為「腳尾飯事件2.0」。黃國昌今天表示，苗博雅誣指「示範帶」簡報下標「偵訊光碟女檢VS.前北市兵役局朱亞虎」，只要經過查證就知道，質詢影片根本沒有任何標題，綠營側翼亂抹黑才是「腳尾飯事件2.0」。
黃國昌前天在立法院司委會質詢時，播放疑似檢察官偵訊錄音的「示範帶」，法務部長鄭銘謙質疑音檔為AI（人工智慧）生成、容易混淆視聽，苗博雅則直言根本是「腳尾飯事件2.0」。此外，民進黨立委王義川今天也在立法院質詢台告發涉嫌偽造文書。
黃國昌稍早在臉書發文表示，本於事實討論公共政策很基本，然而這幾天民進黨由鄭銘謙帶頭，鋪天蓋地抹黑他在質詢播出的「示範帶」，甚至還有法盲立委告發違法，對比司法院大法官尤伯祥、國防部長顧立雄、行政院前政務委員羅秉成在民進黨在野時期的主張，雙標程度令人匪夷所思。
不過，黃國昌說，沒想到民進黨的下限沒有最低、只有更低，綠媒政論節目拿一張來路不明圖片，聲稱黃國昌質詢簡報下標「偵訊光碟女檢VS.前北市兵役局朱亞虎」，苗博雅自甘淪為綠營側翼，使用中央廚房端出來的餿水直接往別人身上倒，「抹黑title直接寫檢察官跟朱亞虎」。
黃國昌說明，其實只要上網查詢質詢影片，就能知道根本沒有任何標題，「基本事實查證的能力都沒有，還敢批評腳尾飯事件2.0，有沒有那麼無恥？」民進黨主席賴清德不要為了幫鷹犬遮醜，放任底下的打手，連假訊息都可以奉為圭臬，也讓台灣公共政策討論的品質持續探底。
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