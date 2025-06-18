【專家之眼】人民日報訪華為創辦人 台灣該安與不安的

大陸官媒《人民日報》最近以「國家越開放，會促使我們更加進步」為題，報導華為創辦人任正非專訪內容。這對中共與國際政治而言，具有相當意義。畢竟是在中共與美國於倫敦談判進行中發表，意涵直指經貿戰表面熱鬧，真要決勝，科技戰才是關鍵；而任以一介民企老闆身分登上中共重要媒體頭版，也傳達了有意思的訊號。國內外不少媒體已作出解讀。然而，對台灣不少人而言，看此專訪還是會升起一個疑問：跟台灣有什麼關係？

本文把議題限縮在台人比較關心的大陸私企發展與兩岸開戰時間的影響。就前項來說，大陸私企發展連動台商經營前景，畢竟雖然中共政策逐漸放寬，台企仍主要與大陸私企合作，面對情況也與之類似。並將指出：從專訪看來，中共菁英具有耐心又有謹慎樂觀情緒，如果沒人冒進，應可安心於台海近年發生戰爭的風險不會太高；而相對於大陸在做的事，反思台灣正在忙什麼，又會引人不安。

首先，該專訪主要篇幅集中於華為如何應對科技戰部分，但從標題望文生義，國家要越開放什麼？在任所言裡找答案，只能是市場化了。過去大陸私企一向被外界視為中共不信任並打壓的部分。但在二月習近平親自主持召開民營企業座談會、大陸自五月廿日起實施《民營經濟促進法》後，風向逐漸轉變。這篇專訪，實際在接續中共重視私企風向。

但還是不得不說：任的背景特別，華為的事業也是，中共重視私企，還是有挑過的。大陸台商該怎麼搭上政策？如何適用於《民營經濟促進法》？這本是賴政府該努力的方向。

專訪另有意思部分，在於任提到對基礎研究的重視。他說「如果不搞基礎研究，就沒根。即使葉茂，欣欣向榮，風一吹就會倒的」、「理論科學家是孤獨的，我們要有戰略耐心，要理解他們」，面對記者提問：基礎研究週期會很漫長，但企業是需要講效益問題時，他答：我們一年1800億(應為人民幣)投入研發，大概有600億是做基礎理論研究，不考核。1200億左右投入產品研發，投入是要考核的。

這個研發經費規模如何？就以投入最多研究經費的台積電為例：據經濟部統計，2023年我製造業中，台積電投入經費占當年全台研發經費近二成，達1,787億元；去年研發費用則約台幣2068.6億元，首度破2千億元大關。當然，如果把台灣政府放在教育界的配合，與該公司客戶夥伴的設計研發經費一併計算，又遠不只此數了。藉由華為的投入，外界能得知大陸是如何在追趕世界一流水平，並不在意短期效益問題。

其次，可由上述提到的戰略耐心轉入對兩岸關係的討論。一言以蔽之，大陸方面認為與美競爭是個長期過程，而對前景是樂觀的。作出如此推測不稀奇，大陸對於科研經費大量投入，也早為世人所知，但應指出的是，任大可僅提此，卻特別提到不考核的基礎研究部分，這是擺出與美國長期競爭的耐心態勢。再往前看，生意人將本求利，如果大陸的菁英沒有形成相當穩定共識，這麼長遠的耐心投入是做不出來的。

由此可以反思近年台海即將發生戰事的預言不斷，甚至連在哪年發生都言之鑿鑿。但綜觀戰史，很少看到有哪個武裝力量講明要在何時何處動手。就拿韓戰來說，中共也只是一直警告聯合國軍不要越過三八度線。《孫子兵法》講得清楚：兵者，詭道也。故能而示之不能，用而示之不用。軍工複合體的預言固然可以讓人警惕，但並不符合中共行為模式。

由於具有如此耐心又謹慎樂觀情緒，可以推知台海近幾年戰爭風險不會太高。擔心台灣安危者，或許可以把此意涵考慮進去。然而，這也讓人看出該令台人不安部分：大陸現在經濟科技發展所為，大多是我們過去做過的事，甚至有些做得更好。

台積電是怎麼來的？當年政府推動產業政策，是怎麼規劃並為私企開路的？而在專訪中提到「一個國家、一個民族的強盛，總是以文化興盛為支撐的。人工智能在技術上的要害，是要有充足的電力、發達的信息網絡」，再讀到那些充滿希望雄心的發言，引人去想，同一時間，台灣內部在討論什麼？政府又在努力作什麼呢？

除了光明面，也該談談專訪透露出的可能隱憂，任也說到「只要講真話，即使是批評，我們也支持。」大陸經濟過去有大躍進思惟隱現。進入改革開放階段後，這種思維容易形成匈牙利經濟學家Kornai所說的軟預算制約。固然華為是私人企業，但在當前時代氛圍下，也已經是不能倒的企業了。雖然這幾年大陸的經濟投入數據似乎已經顯示，其經濟增長內涵，已從主要依靠增加物質資源消耗實現的粗放型增長，轉變為主要依靠全要素生產率驅動的集約型增長，但華為乃至於其他有雄心企業的投入，最終還是要回到效益檢驗。如何證明領導人眼光？恐怕還是只能等待時間了。