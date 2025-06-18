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確定了！2026高雄、台南、嘉縣民進黨誰出征 初選定勝負
民進黨中執會今天通過2026年直轄市長暨縣市長、直轄市暨縣市議員提名條例等草案，將送28日全國黨代表大會通過後，正式生效。
民進黨秘書長林右昌表示，民進黨是一個有制度、傳統的政黨，這次通過的提名條例也是在過去基礎上。樣態分為還可以連任的首長，由黨主席徵召；任期屆滿不能連任的縣市（高雄、台南、嘉義縣），會依照初選程序，由2026選對會統籌規畫辦理；非執政縣市，則由選對會綜合評估之後，向黨主席提出人選，民調當然也在綜合評估的範圍內。
民進黨中執委與會成員不乏有意參選縣市首長者，包括民進黨立委陳亭妃、賴瑞隆、林岱樺均表示，這是各派系都有共識的內容，贊同黨中央所定的提名辦法。
關於議員新人參選，提名條例訂定「政二代條款」，若新人的三親等擔任過民代，初選就無法加分；民進黨立委王世堅表示不支持，因為這樣有所歧視，會造成初選不公平。但今天通過的條文仍明定，現任或曾任特定表列公職之三親等內親屬，參選選區與所列公職所屬選區相同或部分重疊者，不列入民調加權範圍。
林右昌說明，縣市議員初選加權方式，都是和過去幾次選舉時一樣，沒有任何改變。
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