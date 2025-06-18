轟資策會淪「賴清德親信俱樂部」 王鴻薇：用人不唯才只唯親

國民黨立委王鴻薇今日表示，我國資策會出現大量與賴清德總統關係匪淺的人士，且都擔任要職，直言「賴清德上任後，資策會變『信賴之友會』，會內高層不是信賴之友會會長，不然就是賴清德在當台南市長時期的小內閣團隊，用人不唯才只唯親，真的是有專業和證照，不如信賴更可靠。」

王鴻薇說，政府宣示要發展人工智慧島和AI新十大建設，但是規畫研擬並推動各項資訊產業政策的資策會變「信賴之友會」，不少沒有專業只有酬庸和效忠的人擔任高層，要怎麼發展AI、迎接AI新時代？

王鴻薇表示，資策會是1979年在當時資政李國鼎先生的大力奔走下創設，歷年資策會高層、各業務單位首長多是以資訊工程相關專業為主，規劃研擬並推動政府各項資訊產業政策，成就備受各界肯定。但是，賴清德上任後，資策會變信賴之友會，會內高層不是信賴之友會會長，不然就是賴清德在當台南市長時期的小內閣團隊，用人不唯才只唯親，真的是有專業和證照，不如信賴更可靠。

王鴻薇舉例，現任資策會董事長黃仲銘是「信賴之友會」台南分會會長，曾任行政院政務顧問、台南市政府市政顧問，專業是經營管理；資策會副執行長蕭博仁，曾任賴清德台南市長時期台南市政府法制處處長、秘書處處長，專業是法律；資策會人工智慧研究院院長戴偉峻，曾任台南市政府研究發展考核會主任委員，專業資訊管理；資策會資深規畫師吳堂成，曾任台南市府北辦主任、新聞處長，被同事多次拍到在上班時間睡覺、看政論節目。

王鴻薇又說，還有民進黨新北市前議員曾柏瑜，竟然擔任資策會治安科技研究所國際合作總監，他的經歷是太陽花學運發言人，專業社會學。

王鴻薇指出，原來策進中華民國資通訊科技之創新與應用，協助發展數位經濟為宗旨的資策會，高層需具備的專業竟然不是資訊工程相關，而是當過總統的後援會會長、地方首長時期小內閣團隊，或者是社運人士。