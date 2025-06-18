廢監院 黃國昌要賴總統表明立場：還要繼續綁架？

民眾黨主席黃國昌今天說，民眾黨在立法院提案成立修憲委員會，呼籲民進黨主席賴清德就「廢除監察院」表明立場，難道還要被民進黨立法院黨團總召柯建銘繼續綁架，未來仍要繼續提名監察院正副院長人選。

民眾黨今天舉行中央委員會，針對廢除監察院、國安簡報會議等議題進行討論。黃國昌在會中表示，經過在野黨立委共同連署，廢除監察院的提案通過法定門檻，民眾黨絕對會履行創黨主席柯文哲的競選政見，呼籲曾經大聲疾呼此主張的賴清德清楚表明態度與立場。

黃國昌說，柯建銘去年宣稱「未來四年不處理廢除監察院」，難道賴清德還要被繼續綁架，還是民進黨現在認為監察院又肥又香，未來仍要繼續提名正副院長人選。

有關總統府國安簡報會議破局，黃國昌則表示，民眾黨昨天發布四點重要聲明，清楚表達願意敞開溝通大門的立場，隨時靜候賴清德總統共商國是，然而卻看到總統府惱羞成怒，透過發言人系統指責在野黨破局，甚至點名民眾黨秘書長周榆修「沒有回電話」，民眾黨要嚴正駁斥、強烈譴責散播扭曲不實的惡意攻擊。

民眾黨強調，總統府秘書長潘孟安致電周榆修皆是「布達、告知」，根本沒有給予任何表達意見的機會，而在總統府公布國安簡報會議流程給媒體後，潘孟安才第三次致電周榆修表明「這通電話是補的」。

黃國昌批評，國安簡報會走到這一步，完全就是賴總統及府方人士所造成，總統府從議題設定到會面形式，乃至於幕僚溝通聯繫作業倉促草率，而且充滿政治算計、沒有深切反省，反而在事後惱羞成怒惡意進行政治攻擊，台灣民眾黨表達嚴正駁斥與抗議。