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指核三除役後中火燃煤增1.47倍 廖偉翔：非核家園代價

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委廖偉翔。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委廖偉翔。圖／聯合報系資料照片

中火力發電廠近日再掀爭議，自核三廠5月17日正式除役後，根據數據顯示，中火燃煤量在一個月內暴增1.47倍，讓中部居民相當憂心空汙與健康問題。對此，國民黨立委廖偉翔今日表示，「非核家園」政策的真實代價，就是人民在負擔高電價之餘，還得用健康買單。他呼籲民進黨政府，應誠實面對現實數據與人民健康，別再以理想包裝錯誤的政策。

廖偉翔認為，這不僅象徵基載電力出現缺口的起點，更可能成為我國能源政策方向錯誤、全民健康風險升高的關鍵轉捩點。他呼籲行政院、經濟部、台電公司應誠實檢視核三除役前後的燃煤使用量，才能清楚看見「非核家園」政策背後的真實代價。大量依賴火力發電，將嚴重影響空氣品質，全民被迫以健康為代價，換來電力穩定的假象。

廖偉翔指出，除了台中火力發電廠備受關注外，已除役的高雄大林5號機頻繁重新啟用同樣令人憂心。該機組已於民國111年底除役並轉為緊急備用，根據台電資料，今年4月22日已完成7小時定期測試，然而卻在6月11日至12日再次重啟開火運轉，且持續運轉併聯超過25小時。他質疑，這是否仍屬測試行為，還是實際為了系統調度所發電？

廖偉翔強調，根據「電源不足時期限制用電辦法」執行及通報機制，緊急備用機組只有在備轉容量率低於6%時方得啟動，且空汙排放標準需依照環境部民國106年環署空字第1060023996號函函令執行。此次大林5號機於核三除役後的6月再次啟用，是否符合法規啟用條件？又是否存在將「緊急備用」機組常態調度化的情形？台電有義務對外說明啟用原因與程序依據，不能讓緊急備用機組「常態化啟用」卻不公開透明。

廖偉翔呼籲，經濟部與行政院應正視非核家園所帶來的實質代價。民眾已經承擔高額電價，不應再以健康作為「隱形成本」。請政府不要再用模糊語言與數字遊戲掩蓋事實，人民有知的權利，也有選擇健康生活的權利。

非核家園 廖偉翔 中火

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