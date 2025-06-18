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明年租補分攤 台中21.7億金額第一、北市自籌率四成最高

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
內政部實施租金補貼，協助弱勢族群降低租屋壓力，但中央近日要求地方自籌一定比例補貼經費，引發中央、地方互槓。圖／聯合報系資料照片
內政部實施租金補貼，協助弱勢族群降低租屋壓力，但中央近日要求地方自籌一定比例補貼經費，引發中央、地方互槓。圖／聯合報系資料照片

內政部日前以財劃法修正後地方自有財源增加為由，發函地方政府要求各縣市自籌一定比例的租金補貼經費，再度引發反彈。本報掌握，目前以台北市自籌比率4成最高、金額18.7億元，而台中市因過去撥款戶數高，自籌比例雖為30％，金額卻是全台最高，為21.7億元。

賴清德總統訂下2032年「百萬租屋家庭支持計畫」，包含直接興建社宅25萬戶、包租代管25萬戶、租金補貼50萬戶，而「300億中央擴大租金補貼專案計畫」去年經行政院核定，確定延長至2026年、補貼戶數提高至75萬戶。

原先租金補貼經費由中央全額負擔，不過，內政部6月12日陸續函文地方政府，指因應「財政收支劃分法」修法，縣市應自籌一定比例的租金補貼經費；據了解，內政部是以2023年、2024年租金補貼撥款戶數為基準，推估明年租金補貼的戶數，再依縣市財力分級計算自籌款比率。

據統計，2026年度租金補貼的縣市自籌比率落在1到4成，未來地方補貼經費將提高至90億餘元；中央則負擔265億元，租金補貼總經費合計356億元，目標仍是補助75萬戶。

六都中，台北市自籌比例以40%位居全國最高，自籌金額為18.7億元，其次為新北市30％、18.5億元，而前兩年申請戶數最高的台中市，雖也負擔30%財源，但補貼經費比雙北更高，達21.7億元；桃園、台南、高雄則是20％，分別要負擔9.7億元、5.5億元、7.9億元。

非六都縣市中，新竹縣市、基隆市、金門縣較高，自籌比例為20%，其中又以新竹市負擔逾1億元最多；宜蘭、花蓮、嘉義市等為15%；苗栗、雲林、嘉義縣、屏東、台東、澎湖、連江縣則負擔10%。

面對地方反彈，國土署說明，財劃法修正後，地方政府可獲得的統籌分配款大幅增加，參考2021年度「整合住宅補貼資源實施方案」租金補貼經費分攤方式，明年起300億元中央擴大租金補貼的經費，將依各直轄市及縣（市）政府財力分級及自籌款比率，由中央及地方共同負擔。

國土署指出，去年12月立法院三讀通過修法時便已多次說明，租金補貼經費將重新研擬新方案，並非突然調整；未來將持續籲請地方政府在財劃法新法上路、自有財源提高之際，2026年預算籌編應勇於分擔租屋族照顧責任，編列足夠經費，和中央共同持續協助租屋族群減輕居住負擔。

財劃法 租金補貼

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