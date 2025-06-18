局處吐苦水議員索資當天要 蔣萬安拍板：3天回覆為原則

北市長蔣萬安今表揚市府15位優秀青年公務人員，蔣致詞宣示，對於議員如果有不合理索資，市府就是直接告訴議會、再溝通，並宣示「索資就以3天回覆為原則，有需要就是一周」。蔣說，這才是最實際。減輕同仁負擔。

公務員缺工嚴重，有的局處人力吃緊，還要應付議會相關索資，常讓公務員私下吐苦水，抱怨不合理，因有議員辦公室索資「當天索資當天要」，或是「晚上索資隔天上午要」，導致有公務員必須加班整理議員索資資料。

對於公務員被議員辦公室要求索資的時間不合理，蔣萬安昨天市政會議臨時動議時表示，議會索資作業時程，依「一般索資案件3個工作日；如遇需較長作業時間或特殊案件者，得延長至7個工作日或另案協調方式處理」原則辦理，並請府會總聯絡人副市長林奕華與議會說明，並同步落實於索資系統及相關議員索資流程。

蔣萬安今天出席優秀青年公務員頒獎，也再度宣示表示，昨天他已經正式拍板，市府直接告訴議會、再溝通，關於索資就以3天回覆為原則，有需要就是一週。這是最實際，減輕同仁的負擔，會全力來做。