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發函地方分擔租金補貼 劉世芳：我們沒錢就是沒錢

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
內政部長劉世芳。記者胡經周／攝影
內政部長劉世芳。記者胡經周／攝影

內政部日前表示明年度租金補貼將由中央地方分攤，引發地方反彈。內政部長劉世芳今天表示，民國110年之前，租金補貼是中央、地方分攤，之後在閣揆蘇貞昌時代宣布由中央負擔，但財劃法修法後「我們沒錢就是沒錢」，因此希望地方是否能恢復編列。他強調有無轉圜餘地，就依主計總處來處理。

劉世芳指出，國土署6月12日發函，因六都中有五都要求國土署是否可以告訴他們，明年度預算是否要把租金補貼的分擔比例放在地方政府的預算中，所以國土署發文，這是通案原則。

劉世芳在回答立委蘇巧慧的質詢時說，民國110年之前，租金補貼平均由中央負擔75%，地方負擔25%，111年以後因中央稅收比較好，所以當時的行政院長宣布由中央全額負擔。由於新版財劃法通過，從明年開始，中央政府收入減少、地方增加，因此希望地方在籌編明年預算時，是否能恢復由地方政府編列。

劉世芳強調，租金補貼政策沒有政黨，也沒有中央、地方之分，但巧婦難為無米之炊「我們沒有錢就是沒有錢」，今年度還是按照原來的舊的方式執行，明年度開始，看主計總處是否有新的設算原則，請地方政府能夠配合，但希望不要影響要申請租金補貼的年輕人。

劉世芳說，申請租金補貼最多的是六都，新北市10幾萬戶、台中市可能最多有13萬戶，若按照舊的行政院主計處的財力分攤，新北要負擔30％、北市要40％，但這有無轉圜餘地，就依主計總處來處理。

劉世芳強調，到今年底之前，一樣按照地方政府審查租金補貼申請戶的資格，由中央直接撥款，所以是中央政府跟地方政府一起努力，讓租金補貼政策嘉惠到目前的72萬戶，沒有所謂中央請客地方埋單的問題。

租金補貼 劉世芳

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