影／非核家園滿月！藍委憂大林除役機頻繁啟動 台電說話

核三廠2號機今年5月17日正式除役，台灣自5月18日起正式進入「非核家園」。今天是非核家園滿月，國民黨立委廖偉翔今質疑，已除役的高雄大林5號機頻繁重新啟用，令人憂心。台電表示，因應突發電力需求或機組特殊狀況時使用，並設有總體管控。

廖偉翔指出，中火在核三除役後，調閱資料發現，用煤量暴增1.47倍，讓中部居民相當憂心空汙與健康問題。這不僅象徵基載電力出現缺口的起點，更可能成為我國能源政策方向錯誤、全民健康風險升高的關鍵轉捩點，呼籲行政院、經濟部、台電公司應誠實檢視核三除役前後的燃煤使用量，才能清楚看見「非核家園」政策背後的真實代價。

台電表示，立委計算今年1月至5月中、5月中迄今的日平均用煤量，卻忽略夏天用電比非夏天多，用煤量也比較高；中火去年1月至6月中旬用煤量512.8萬噸，與今年同期472.9萬噸相比，減少40萬噸，與核三廠除役無關。

廖偉翔指出，高雄大林5號機在2022年底除役並轉為緊急備用，根據台電資料，今年4月22日已完成7小時定期測試，然而卻在6月11日至12日再次重啟開火運轉，且持續運轉併聯超過25小時。

廖偉翔質疑，根據「電源不足時期限制用電辦法」執行及通報機制，緊急備用機組只有在備轉容量率低於6%時方得啟動，且空汙排放標準需依照環境部2017年環署空字第1060023996號函函令執行。大林5號機在核三除役後多次啟用，是否符合法規啟用條件？又是否存在將「緊急備用」機組常態調度化的情形？台電有義務對外說明。