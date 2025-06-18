批檢羅織想辦國民黨中央 許宇甄：絕不可能叫同仁抄名冊

檢方偵辦罷免不實連署案，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹被起訴後仍被裁定續押。對於檢方指控黃呂錦茹指示整理黨員名冊抄寫，國民黨組發會主委許宇甄今接受廣播專訪時強調，「絕對不可能去叫同仁抄名冊」。

許宇甄在「千秋萬事」廣播專訪中指出，看到黃呂錦茹要再延押3個月，大家非常憤怒與不解，偽造文書過去從來沒有被羈押禁見的案例，且已羈押兩個月，都已調查清楚也起訴了，還有什麼不瞭解、能串證的地方？黃呂錦茹這兩個月身心煎熬可想而知，她在茲念茲的還是面臨罷免的國民黨立委，認為綠營根本胡鬧，司法標準在哪，就是針對在野黨的司法迫害。

許宇甄提及，中選會主委李進勇也曾犯偽造文書罪，當時有被搜索、羈押嗎？李進勇還是法官，知法犯法，照理要罪加一等，卻能獲判無罪，理由是「沒有造成實質損害」。李還惱羞成怒指控國民黨組織犯罪。如今寒蟬效應與司法迫害，導致罷免綠委吳思瑤、吳沛憶案子都沒過，更不可能造成實質損害的狀況下，為何還要續押？

許宇甄表示，起訴書怎麼寫在檢察官手上，但抄名冊這件事情，「我們絕對不可能去叫我們的同仁抄名冊」。在罷免第一階段，很多罷團和公民團體希望罷免一些不適任綠委，因能量有限，所以有來請黨中央幫忙，是不是可以協助連署？國民黨中央讓各縣市地方黨部用不同方式、用擺攤、社團等去連署，絕不可能下令叫大家去名冊。

許宇甄表示，檢方現在一直用羅織方式想來辦國民黨中央，卻完全找不到證據，只能一直用放話方式，綠營側翼還把髒水潑到她身上，稱是她下令抄寫。