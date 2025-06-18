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劉世芳要地方多扛租屋補貼負擔 王育敏：錯誤做法

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立院黨團副書記長王育敏。圖／王育敏辦公室提供
國民黨立院黨團副書記長王育敏。圖／王育敏辦公室提供

「財政收支劃分法」修法後，地方財源可獲擴充，而內政部長劉世芳今提出，中央政府收入減少，地方政府收入增加，希望地方政府能多支援租金補貼政策。國民黨立院黨團副書記長王育敏說，剋扣地方是錯的，應趕快修正。

劉世芳今日表示，租金補貼政策是依據「地方制度法」和財劃法。立院先前三讀通過修正財劃法，中央政府收入減少，地方政府的收入增加，內政部收到行政院主計總處通知，根據新的財劃法，明年在編製預算或概算時，要重新考量不同籌編比率原則。

劉世芳說，因為新的財劃法使中央收入減少、地方收入增加，內政部希望不論是六都或是非六都的縣市政府，可以在租金補貼政策多支援，才不會對年輕人的租屋，產生斷鏈或其他結果。

針對劉世芳拋地方政府多承擔租屋補貼，王育敏表示，中央應該盡租屋補貼的責任，還是要做到位，不可以因為其他的理由而刪減補助津貼，且把責任轉嫁給地方來做。對外說租金補貼成效有多好，都說是中央的功勞，遇到問題時卻轉嫁給地方，叫地方來出4成，便宜行事、剋扣地方的做法是錯誤的，希望劉世芳趕快修正。

財劃法 租金補貼 劉世芳

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